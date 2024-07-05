Ferdi Kadıoğlu’nun Annesi: “Oğluma ‘Hain’ Diyorlar, Hakaretlere Maruz Kalıyoruz”
Ferdi Kadıoğlu’nun Annesi: “Oğluma ‘Hain’ Diyorlar, Hakaretlere Maruz Kalıyoruz”
Euro2024’te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’nun annesi verdiği röportajda Türk Milli Takımını tercih eden Ferdi’ye ‘Hain’ dendiğini, kendilerinin de çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi.
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Euro2024’te grubunu ikinci tamamlayıp ikinci turda dda Avusturya’yı saf dışı bırakan milli takımın yeni rakibi Hollanda.
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Hollanda’da alt yapılarda oynadıktan sonra A Milli Takım düzeyinde Türkiye’yi tercih eden Ferdi Kadıoğlu’nun annesi Diane, kritik maç öncesi verdiği röportajda çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi.
Avusturya maçında gösterdiği performansla maçın en dikkat çeken oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında manşetlere çıkmış durumda.
Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi.
Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.
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Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk." açıklamasını yaptı.
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