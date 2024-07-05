Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ahtapot musun Örümcek misin Basketbolcu musun? Mert Günok Basketbol da Oynamış!

Ahtapot musun Örümcek misin Basketbolcu musun? Mert Günok Basketbol da Oynamış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.07.2024 - 12:18

A Milli Takımımızın Avusturya galibiyetinin en büyük mimarlarından biri olan kalecimiz Mert Günok’un eski bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 

Avusturya maçının son dakikasında yaptığı ‘inanılmaz’ kurtarış ile tüm dünyanın konuştuğu adam haline gelen, spiker Özkan Öztürk’ün tabiriyle ‘Ahtapot musun Örümcek misin’ Mert Günok, meğer gençlik yıllarında milli basketbolcu Doğuş Balbay ile aynı takımda oynayan bir basketbolcuymuş!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özlemişiz milli futbol takımımızın başarılı turnuvalar geçirmesini. 2002 ve 2008 sonrasında en çok heyecan yaşadığımız organizasyon oluyor Euro2024 Avrupa Futbol Şampiyonası…

Özlemişiz milli futbol takımımızın başarılı turnuvalar geçirmesini. 2002 ve 2008 sonrasında en çok heyecan yaşadığımız organizasyon oluyor Euro2024 Avrupa Futbol Şampiyonası…

Grubumuzu 2. Sırada tamamladık ve ikinci turda Avusturya ile eşleştik. En erken golümüzü attık, devamını da getirdik ve Avusturya’yı saf dışı bırakıp çeyrek finale yükseldik.

Grubumuzu 2. Sırada tamamladık ve ikinci turda Avusturya ile eşleştik. En erken golümüzü attık, devamını da getirdik ve Avusturya’yı saf dışı bırakıp çeyrek finale yükseldik.

Bu başarımızda 2 golümüzü atan Merih Demiral kadar maçın son anında yaptığı kurtarış ile dünyanın konuştuğu adam haline gelen Mert Günok da var.

Bu başarımızda 2 golümüzü atan Merih Demiral kadar maçın son anında yaptığı kurtarış ile dünyanın konuştuğu adam haline gelen Mert Günok da var.

Nefesleri kesen karşılaşmanın sonları basketboldan heyecanlar getirdi… 40 saniye kala Barış Alper’in köşeye giden şutunu Avusturya kalecisi çıkardı, 10 saniye kala ise kalecimiz Mert Günok ters ayakta yakalanmasına karşın inanılmaz bir kurtarış yaptı…

Nefesleri kesen karşılaşmanın sonları basketboldan heyecanlar getirdi… 40 saniye kala Barış Alper’in köşeye giden şutunu Avusturya kalecisi çıkardı, 10 saniye kala ise kalecimiz Mert Günok ters ayakta yakalanmasına karşın inanılmaz bir kurtarış yaptı…

O kurtarış ile tüm dünyanın konuştuğu adam haline gelen Mert Günok ile ilgili paylaşılan bir fotoğraf herkesi şaşırttı.

O kurtarış ile tüm dünyanın konuştuğu adam haline gelen Mert Günok ile ilgili paylaşılan bir fotoğraf herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mert Günok’un boyunun 1.96 m olması ve başarılı bir kaleci olması elbette bu kurtarışta etkiliydi ancak o kurtarışa neden olan refleksin bir sebebi de Mert’in eski basketbolcu olmasıymış!

Mert Günok’un boyunun 1.96 m olması ve başarılı bir kaleci olması elbette bu kurtarışta etkiliydi ancak o kurtarışa neden olan refleksin bir sebebi de Mert’in eski basketbolcu olmasıymış!

Mert Günok, 2015 yılında verdiği bir röportajda basketbol kariyeri ile ilgili şunları söylemiş:

Mert Günok, 2015 yılında verdiği bir röportajda basketbol kariyeri ile ilgili şunları söylemiş:

Antrenör bir babanın oğlusun ve futboldan önce basketbolla da ilgileniyordun. Seninle birlikte Millî Takımımızın kalesini koruyan Volkan Babacan da eski basketbolcu. Basketboldan gelmek kaleciler için bir avantaj mı?

Bu herhalde güzel bir tesadüf. Basketbolu o zamanlar sporun içinde olmak adına yaptım. En gözde sporlardan birisi futbol, diğeri basketbol sonuçta. Basketbolu profesyonel olarak oynamadım. Ama 14 yaşına kadar okul takımında mücadele ettim. Fenerbahçe altyapısında da futbolla basketbolu beraber götürdüm. Daha sonra seçim yapmam gerekti. Kalecilikte yaptığımız herhangi bir reaksiyon ya da hareketin basketbolla bağdaştığı yer var mıdır, bilemiyorum açıkçası. Belki kalecilik yapıp da basketbolcu olsaydım daha etkin olabilirdi. Topları yakalama, sert pasları tutma gibi benzer özellikler olabilirdi. Ama basketboldan sıçrama alışkanlığımızdan kalecilikte faydalanmış olabilirim. Basketbolda adım önemli biliyorsunuz. Kalecilikte de adımlar çok önemlidir. Küçük adımlar, büyük adımlar, hangi adımlar ne zaman atılır; bunlar çok önemlidir. Belki o yönden bir faydasını görebiliriz fark etmesek bile… Adım alma konusunda faydasını görüyor olabiliriz, evet.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
13
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın