Ahtapot musun Örümcek misin Basketbolcu musun? Mert Günok Basketbol da Oynamış!
Ahtapot musun Örümcek misin Basketbolcu musun? Mert Günok Basketbol da Oynamış!
A Milli Takımımızın Avusturya galibiyetinin en büyük mimarlarından biri olan kalecimiz Mert Günok’un eski bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Avusturya maçının son dakikasında yaptığı ‘inanılmaz’ kurtarış ile tüm dünyanın konuştuğu adam haline gelen, spiker Özkan Öztürk’ün tabiriyle ‘Ahtapot musun Örümcek misin’ Mert Günok, meğer gençlik yıllarında milli basketbolcu Doğuş Balbay ile aynı takımda oynayan bir basketbolcuymuş!
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Özlemişiz milli futbol takımımızın başarılı turnuvalar geçirmesini. 2002 ve 2008 sonrasında en çok heyecan yaşadığımız organizasyon oluyor Euro2024 Avrupa Futbol Şampiyonası…
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Grubumuzu 2. Sırada tamamladık ve ikinci turda Avusturya ile eşleştik. En erken golümüzü attık, devamını da getirdik ve Avusturya’yı saf dışı bırakıp çeyrek finale yükseldik.
Bu başarımızda 2 golümüzü atan Merih Demiral kadar maçın son anında yaptığı kurtarış ile dünyanın konuştuğu adam haline gelen Mert Günok da var.
Nefesleri kesen karşılaşmanın sonları basketboldan heyecanlar getirdi… 40 saniye kala Barış Alper’in köşeye giden şutunu Avusturya kalecisi çıkardı, 10 saniye kala ise kalecimiz Mert Günok ters ayakta yakalanmasına karşın inanılmaz bir kurtarış yaptı…
O kurtarış ile tüm dünyanın konuştuğu adam haline gelen Mert Günok ile ilgili paylaşılan bir fotoğraf herkesi şaşırttı.
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Mert Günok’un boyunun 1.96 m olması ve başarılı bir kaleci olması elbette bu kurtarışta etkiliydi ancak o kurtarışa neden olan refleksin bir sebebi de Mert’in eski basketbolcu olmasıymış!
Mert Günok, 2015 yılında verdiği bir röportajda basketbol kariyeri ile ilgili şunları söylemiş:
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