Ahtapot musun Örümcek misin Basketbolcu musun? Mert Günok Basketbol da Oynamış!

Antrenör bir babanın oğlusun ve futboldan önce basketbolla da ilgileniyordun. Seninle birlikte Millî Takımımızın kalesini koruyan Volkan Babacan da eski basketbolcu. Basketboldan gelmek kaleciler için bir avantaj mı?

Bu herhalde güzel bir tesadüf. Basketbolu o zamanlar sporun içinde olmak adına yaptım. En gözde sporlardan birisi futbol, diğeri basketbol sonuçta. Basketbolu profesyonel olarak oynamadım. Ama 14 yaşına kadar okul takımında mücadele ettim. Fenerbahçe altyapısında da futbolla basketbolu beraber götürdüm. Daha sonra seçim yapmam gerekti. Kalecilikte yaptığımız herhangi bir reaksiyon ya da hareketin basketbolla bağdaştığı yer var mıdır, bilemiyorum açıkçası. Belki kalecilik yapıp da basketbolcu olsaydım daha etkin olabilirdi. Topları yakalama, sert pasları tutma gibi benzer özellikler olabilirdi. Ama basketboldan sıçrama alışkanlığımızdan kalecilikte faydalanmış olabilirim. Basketbolda adım önemli biliyorsunuz. Kalecilikte de adımlar çok önemlidir. Küçük adımlar, büyük adımlar, hangi adımlar ne zaman atılır; bunlar çok önemlidir. Belki o yönden bir faydasını görebiliriz fark etmesek bile… Adım alma konusunda faydasını görüyor olabiliriz, evet.