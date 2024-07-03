Maçın Spikeri Özkan Öztürk, Mert Günok'un Son Dakika Kurtarışına Böyle Coştu!

Galip ayrıldığımız Türkiye-Avusturya maçına damgasını vuran isimlerden biri de son dakika kurtarışıyla Mert Günok oldu. Maçın spikeri Özkan Öztürk ise o efsanevi kurtarışı böyle özetledi.
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2-1'lik skorla kazandığımız Türkiye- Avusturya maçının 90+4. dakikasında kalecimiz Mert Günok, inanılmaz bir kurtarışa imza attı.
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Maçın spikeri Özkan Öztürk ise yine işinin hakkını vererek Günok'un kurtarış anında "Ahtapot musun? Örümcek misin?" yorumuyla hepimizin duygularına tercüman oldu.
O anlar 👇
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