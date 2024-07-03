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Maçın Spikeri Özkan Öztürk, Mert Günok'un Son Dakika Kurtarışına Böyle Coştu!

Maçın Spikeri Özkan Öztürk, Mert Günok'un Son Dakika Kurtarışına Böyle Coştu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 12:15

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Galip ayrıldığımız Türkiye-Avusturya maçına damgasını vuran isimlerden biri de son dakika kurtarışıyla Mert Günok oldu. Maçın spikeri Özkan Öztürk ise o efsanevi kurtarışı böyle özetledi.

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2-1'lik skorla kazandığımız Türkiye- Avusturya maçının 90+4. dakikasında kalecimiz Mert Günok, inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

2-1'lik skorla kazandığımız Türkiye- Avusturya maçının 90+4. dakikasında kalecimiz Mert Günok, inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

Maçın spikeri Özkan Öztürk ise yine işinin hakkını vererek Günok'un kurtarış anında "Ahtapot musun? Örümcek misin?" yorumuyla hepimizin duygularına tercüman oldu.

Maçın spikeri Özkan Öztürk ise yine işinin hakkını vererek Günok'un kurtarış anında "Ahtapot musun? Örümcek misin?" yorumuyla hepimizin duygularına tercüman oldu.

O anlar 👇

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