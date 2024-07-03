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Avusturya Maçında 1 Gol Bile Atamazlar Diyen Sergen Yalçın'a 1. Dakikada Atılan Gol Şoku!

Avusturya Maçında 1 Gol Bile Atamazlar Diyen Sergen Yalçın'a 1. Dakikada Atılan Gol Şoku!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 11:02

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Kafa Sports YouTube programında konuşan Sergen Yalçın, EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme geldi.

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Eski Milli futbolcu Sergen Yalçın, oynanan Türkiye-Avusturya maçıyla ilgili, 4-6 santraforsuz oynarsak Avusturya'ya gol bile atamayacağımızı söylemişti.

Eski Milli futbolcu Sergen Yalçın, oynanan Türkiye-Avusturya maçıyla ilgili, 4-6 santraforsuz oynarsak Avusturya'ya gol bile atamayacağımızı söylemişti.

Oynanan maçın ilk dakikalarında attığımız gol, Sergen Yalçın'ı haksız çıkardı.

Oynanan maçın ilk dakikalarında attığımız gol, Sergen Yalçın'ı haksız çıkardı.

Maçın yıldızı Merih Demiral'ın 2. golü de atmasıyla adımızı altın harflerle çeyrek finale yazdırdık!

Maçın yıldızı Merih Demiral'ın 2. golü de atmasıyla adımızı altın harflerle çeyrek finale yazdırdık!

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yoruma gelen

Adam haklı. Adamın demek istedi oyun esnasında atak yaparak gol atamayız. Nitekim iki golü de kornerden attık.

vnmjfdb

gol sergene girsin mi demek istiyorsun onedio