Avusturya Maçında 1 Gol Bile Atamazlar Diyen Sergen Yalçın'a 1. Dakikada Atılan Gol Şoku!

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Eski Milli futbolcu Sergen Yalçın, oynanan Türkiye-Avusturya maçıyla ilgili, 4-6 santraforsuz oynarsak Avusturya'ya gol bile atamayacağımızı söylemişti.
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Oynanan maçın ilk dakikalarında attığımız gol, Sergen Yalçın'ı haksız çıkardı.
Maçın yıldızı Merih Demiral'ın 2. golü de atmasıyla adımızı altın harflerle çeyrek finale yazdırdık!
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Adam haklı. Adamın demek istedi oyun esnasında atak yaparak gol atamayız. Nitekim iki golü de kornerden attık.
Bu da iyice rezil etti kendini
gol sergene girsin mi demek istiyorsun onedio