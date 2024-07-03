Arda Güler'in Kendisine Yabancı Madde Atan Avusturya Tribününe Yaptığı Gol Sevinci Gündemde

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Merih Demiral'a yaptığı asist sonrası sahaya yabancı madde atan taraftarlara yaptığı gol sevinci gündemde.
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Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'ın 2. golüne asist yapan Arda Güler'in Avusturya tribünlerine bakarak yaptığı gol sevinci gündem oldu.
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Güler, sahaya yabancı madde atan taraftarları dinliyor gibi elini kulağına götürerek sakince bekledi. İşte o anlar; 📹
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