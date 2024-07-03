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Arda Güler'in Kendisine Yabancı Madde Atan Avusturya Tribününe Yaptığı Gol Sevinci Gündemde

Arda Güler'in Kendisine Yabancı Madde Atan Avusturya Tribününe Yaptığı Gol Sevinci Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 10:43

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Milli futbolcumuz Arda Güler'in Merih Demiral'a yaptığı asist sonrası sahaya yabancı madde atan taraftarlara yaptığı gol sevinci gündemde. 

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Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'ın 2. golüne asist yapan Arda Güler'in Avusturya tribünlerine bakarak yaptığı gol sevinci gündem oldu.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'ın 2. golüne asist yapan Arda Güler'in Avusturya tribünlerine bakarak yaptığı gol sevinci gündem oldu.

Güler, sahaya yabancı madde atan taraftarları dinliyor gibi elini kulağına götürerek sakince bekledi. İşte o anlar; 📹

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