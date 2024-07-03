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Tarım Bakanlığı'ndan Merih Demiral Paylaşımı! 'Öyle Kafa Atamazsın Diyoruz, Dinlemiyor'

Tarım Bakanlığı'ndan Merih Demiral Paylaşımı! 'Öyle Kafa Atamazsın Diyoruz, Dinlemiyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 09:39

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Tarım ve Orman Bakanlığı, zıplayan kuzu videosuyla Merih Demiral'ın kafa golüne gönderme yaptı. Bakanlığın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

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Euro 2024 son 16 Turu'nda rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'ın galibiyet goygoylarına Tarım ve Orman Bakanlığı da katıldı.

Euro 2024 son 16 Turu'nda rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'ın galibiyet goygoylarına Tarım ve Orman Bakanlığı da katıldı.

Zıplayan yavru kuzu videosu paylaşan bakanlık, 'Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor.' notunu düştü. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımı. 📹

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