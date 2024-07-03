Tarım Bakanlığı'ndan Merih Demiral Paylaşımı! 'Öyle Kafa Atamazsın Diyoruz, Dinlemiyor'

Tarım ve Orman Bakanlığı, zıplayan kuzu videosuyla Merih Demiral'ın kafa golüne gönderme yaptı. Bakanlığın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Euro 2024 son 16 Turu'nda rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'ın galibiyet goygoylarına Tarım ve Orman Bakanlığı da katıldı.
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Zıplayan yavru kuzu videosu paylaşan bakanlık, 'Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor.' notunu düştü. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımı. 📹
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