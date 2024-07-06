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Türk ve Hollandalı Çiftten Euro 2024 Karşılaşmalarına Güldüren Paylaşım

Türk ve Hollandalı Çiftten Euro 2024 Karşılaşmalarına Güldüren Paylaşım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 12:53

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Geçtiğimiz hafta Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız bugün akşam saat 22.00’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin’de oynanacak maç için taraftarlar buluşurken TikTok kullanıcısı bir çiftten gelen paylaşım 2 milyona yakın izlenme aldı.

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Biri Türk biri Hollandalı olan çift için bugün gerçekleşecek olan maç biraz gergin geçecek gibi görünüyordu.

Biri Türk biri Hollandalı olan çift için bugün gerçekleşecek olan maç biraz gergin geçecek gibi görünüyordu.

Kendi kültürlerini tatlı şakalarla kıyaslayan çift bizleri de güldürmeyi başardı.

Kendi kültürlerini tatlı şakalarla kıyaslayan çift bizleri de güldürmeyi başardı.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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