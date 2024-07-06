Türk ve Hollandalı Çiftten Euro 2024 Karşılaşmalarına Güldüren Paylaşım

İngilizler İspanya’ya Mağlup Olan Almanya Taraftarlarıyla Kavga Etti

Şanlıurfa'da Bir Şahıs "Peygamberler Şehrinde Böyle Giyinemezsin" Diyerek Bir Kadına Saldırdı

Beyefendi Bir Sarhoş: İZBAN'daki Bir Kadın ve Alkollü Vatandaşın Kavgası Gündem Oldu