Türk ve Hollandalı Çiftten Euro 2024 Karşılaşmalarına Güldüren Paylaşım

Geçtiğimiz hafta Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız bugün akşam saat 22.00’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin’de oynanacak maç için taraftarlar buluşurken TikTok kullanıcısı bir çiftten gelen paylaşım 2 milyona yakın izlenme aldı.
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Biri Türk biri Hollandalı olan çift için bugün gerçekleşecek olan maç biraz gergin geçecek gibi görünüyordu.
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Kendi kültürlerini tatlı şakalarla kıyaslayan çift bizleri de güldürmeyi başardı.
İşte o anlar 👇
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