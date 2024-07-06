“Erkekler Parayı Bulunca İlk Neyi Değiştirir?” Sorusu Karşında Tüm Kadınlar Aynı Yanıtı Verdi

Magazin Forever adlı sayfa “Erkekler parayı bulunca ilk neyi değiştirir?” sorusu için kadınlara mikrofon uzattı. Yaş fark etmeksizin her kadının aynı cevabı verirken emin tavırlarda oluşu ise dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kadınlar erkeklerin parayı bulunca ilk değiştirecekleri şey için “eşleri” yanıtını verdi.
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Buna ek olarak araba, ev gibi yanıtlar gelse de çoğunluğun akla gelen ilk cevabı eşler hakkında oldu.
İşte o anlar 👇
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