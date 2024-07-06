Görüş Bildir
Haberler
Video
“Erkekler Parayı Bulunca İlk Neyi Değiştirir?” Sorusu Karşında Tüm Kadınlar Aynı Yanıtı Verdi

“Erkekler Parayı Bulunca İlk Neyi Değiştirir?” Sorusu Karşında Tüm Kadınlar Aynı Yanıtı Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 13:26

İçerik Devam Ediyor

Magazin Forever adlı sayfa “Erkekler parayı bulunca ilk neyi değiştirir?” sorusu için kadınlara mikrofon uzattı. Yaş fark etmeksizin her kadının aynı cevabı verirken emin tavırlarda oluşu ise dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadınlar erkeklerin parayı bulunca ilk değiştirecekleri şey için “eşleri” yanıtını verdi.

Kadınlar erkeklerin parayı bulunca ilk değiştirecekleri şey için “eşleri” yanıtını verdi.

Buna ek olarak araba, ev gibi yanıtlar gelse de çoğunluğun akla gelen ilk cevabı eşler hakkında oldu.

Buna ek olarak araba, ev gibi yanıtlar gelse de çoğunluğun akla gelen ilk cevabı eşler hakkında oldu.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
5
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın