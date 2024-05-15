“Tekrar Dünyaya Gelseniz Eşinizle Evlenir miydiniz?” Sorusuna Cevabıyla Birçok Kadının Sesi Olan Teyze

Evlilik, hayatın en önemli kararlarından biri çünkü kişinin hayatını tamamen değiştirebilecek bir adım. Evlilik, aynı zamanda birlikte yaşlanmayı, birbirlerinin hayatlarını paylaşmayı ve birbirlerine karşı sevgi, saygı ve anlayış göstermeyi gerektirir. Fakat, evliliklerdeki anlaşmazlıkların hayatı bir çıkmaza sürüklemesi karmaşık ve zorlu süreçlere sebep oluyor.
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Bir sokak röportajında “Bir daha dünyaya gelseniz yine eşinizle evlenir miydiniz?” sorusu soruldu.
Mikrofon uzatılan bir teyzenin verdiği yanıt, ülkemizin bazı acı gerçeklerini bir kez daha yüzümüze vurdu.
İşte o röportaj;
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İçim parçalandı...
Ahh ablacım ahhh...
Yaaa işte böyle değişen kadınlar değil aslında, evliliklerin sürmeme sebebi kadının artık susmaması. Susanların evliliği yine sürüyor. Bir kadın -farklı bir ... Devamını Gör