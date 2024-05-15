“Tekrar Dünyaya Gelseniz Eşinizle Evlenir miydiniz?” Sorusuna Cevabıyla Birçok Kadının Sesi Olan Teyze

Evlilik, hayatın en önemli kararlarından biri çünkü kişinin hayatını tamamen değiştirebilecek bir adım. Evlilik, aynı zamanda birlikte yaşlanmayı, birbirlerinin hayatlarını paylaşmayı ve birbirlerine karşı sevgi, saygı ve anlayış göstermeyi gerektirir. Fakat, evliliklerdeki anlaşmazlıkların hayatı bir çıkmaza sürüklemesi karmaşık ve zorlu süreçlere sebep oluyor.