Yedi Farklı Ülkeden Gelen Öğrencilerin Alfabe Challenge'ında Tayland Kahkahaya Boğdu

Yurt dışında eğitim görmek, yalnızca yeni bir şehre alışmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla aynı evde, aynı sohbette buluşarak farklı kültürleri canlı canlı tanıma fırsatı da sunuyor. Farklı dillerin ve alfabelerin yan yana geldiği bu ortamlarda ise diller arasındaki farklılıklar, komik anların yaşanmasına sebep olabiliyor.

Yurt dışında eğitim gören bir kullanıcı Arjantin, İsveç, Fransa, İtalya, Tayland, Hırvatistan ve Brezilya'dan gelen öğrenci arkadaşlarıyla bir video çekti. Her biri sırayla kendi alfabelerini seslendirdi. Tayland'lı öğrencinin bitmek bilmeyen alfabesi hem arkadaşlarını hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.