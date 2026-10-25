article/comments
article/share
Haberler
Video
Yedi Farklı Ülkeden Gelen Öğrencilerin Alfabe Challenge'ında Tayland Kahkahaya Boğdu

Yedi Farklı Ülkeden Gelen Öğrencilerin Alfabe Challenge'ında Tayland Kahkahaya Boğdu

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
25.10.2026 - 09:06

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yurt dışında eğitim görmek, yalnızca yeni bir şehre alışmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla aynı evde, aynı sohbette buluşarak farklı kültürleri canlı canlı tanıma fırsatı da sunuyor. Farklı dillerin ve alfabelerin yan yana geldiği bu ortamlarda ise diller arasındaki farklılıklar, komik anların yaşanmasına sebep olabiliyor.

Yurt dışında eğitim gören bir kullanıcı Arjantin, İsveç, Fransa, İtalya, Tayland, Hırvatistan ve Brezilya'dan gelen öğrenci arkadaşlarıyla bir video çekti. Her biri sırayla kendi alfabelerini seslendirdi. Tayland'lı öğrencinin bitmek bilmeyen alfabesi hem arkadaşlarını hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdUf35...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın