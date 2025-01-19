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Teknoloji Bu Noktaya Geldi mi? Hollanda'da Markette Geçirilen Süreyi Yarıya Düşürecek Uygulama

Teknoloji Bu Noktaya Geldi mi? Hollanda'da Markette Geçirilen Süreyi Yarıya Düşürecek Uygulama

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 10:15

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Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Gündelik yaşamımızı bir nebze daha kolaylaştıran bu yenilikler, adeta hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Her geçen gün daha da karmaşıklaşan dünyamızda, teknoloji sayesinde hayatımızı daha verimli ve basit hale getirme şansına sahibiz. Bu durum, teknolojinin hayatımızdaki yerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Fakat aynı zamanda bu yeniliklerin sonuçları üzerine de düşündürüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEko0G...
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'aysedanismaz61' isimli sosyal medya kullanıcısı Hollanda'daki bir markette, ürünleri sepetten çıkarmadan ödeme yaptığı yöntemi gösterdi.

'aysedanismaz61' isimli sosyal medya kullanıcısı Hollanda'daki bir markette, ürünleri sepetten çıkarmadan ödeme yaptığı yöntemi gösterdi.

Bu teknolojiye pek çok kişi hayran kalırken bazılarının aklına ise yaratabileceği işsizlik geldi.

Bu teknolojiye pek çok kişi hayran kalırken bazılarının aklına ise yaratabileceği işsizlik geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ken takabayashi

amazonda yaptı bunu. sonra ortaya çıktı ki kameralardan binlerce hintli izleyip ne aldığını yazıyormuş. bu da öyle değildir umarım