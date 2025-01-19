Teknoloji Bu Noktaya Geldi mi? Hollanda'da Markette Geçirilen Süreyi Yarıya Düşürecek Uygulama

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEko0G...
Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Gündelik yaşamımızı bir nebze daha kolaylaştıran bu yenilikler, adeta hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Her geçen gün daha da karmaşıklaşan dünyamızda, teknoloji sayesinde hayatımızı daha verimli ve basit hale getirme şansına sahibiz. Bu durum, teknolojinin hayatımızdaki yerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Fakat aynı zamanda bu yeniliklerin sonuçları üzerine de düşündürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'aysedanismaz61' isimli sosyal medya kullanıcısı Hollanda'daki bir markette, ürünleri sepetten çıkarmadan ödeme yaptığı yöntemi gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu teknolojiye pek çok kişi hayran kalırken bazılarının aklına ise yaratabileceği işsizlik geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
amazonda yaptı bunu. sonra ortaya çıktı ki kameralardan binlerce hintli izleyip ne aldığını yazıyormuş. bu da öyle değildir umarım