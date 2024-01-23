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Tasmasını Koparıp Kaçan Köpeği Yakalayarak Eve Götüren Kedinin Viral Olan Anları

Tasmasını Koparıp Kaçan Köpeği Yakalayarak Eve Götüren Kedinin Viral Olan Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 17:00

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'@aybikecetin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adam, Biricik isimli köpeğinin tasmasını koparıp kaçtığını ve Yumoş isimli kedisinin de Biricik'i eve getirdiğini belirtti.

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Kedisinin, tasmasını koparıp kaçan köpeğini yakalayıp eve getirdiği anları da kaydeden adam, görüntüleri TikTok'ta paylaştı.

Kedisinin, tasmasını koparıp kaçan köpeğini yakalayıp eve getirdiği anları da kaydeden adam, görüntüleri TikTok'ta paylaştı.

Kaçmaya çalışan köpeği tasmasından tutarak eve getiren kedinin o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

Kaçmaya çalışan köpeği tasmasından tutarak eve getiren kedinin o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o viral olan görüntüler: 👇

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Sümeyye Demir

Kedilere her geçen gün bir kez daha aşık oluyorum 😍 Allahın yarattığı en güzel varlıklar