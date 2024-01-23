Tasmasını Koparıp Kaçan Köpeği Yakalayarak Eve Götüren Kedinin Viral Olan Anları

'@aybikecetin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adam, Biricik isimli köpeğinin tasmasını koparıp kaçtığını ve Yumoş isimli kedisinin de Biricik'i eve getirdiğini belirtti.
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Kedisinin, tasmasını koparıp kaçan köpeğini yakalayıp eve getirdiği anları da kaydeden adam, görüntüleri TikTok'ta paylaştı.
Kaçmaya çalışan köpeği tasmasından tutarak eve getiren kedinin o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o viral olan görüntüler: 👇
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