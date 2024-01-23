Tasmasını Koparıp Kaçan Köpeği Yakalayarak Eve Götüren Kedinin Viral Olan Anları

Cüneyt Özdemir: 'Başak Demirtaş'ın Aday Olması En Çok Ekrem İmamoğlu'nun Uykularını Kaçırır'

Ayda 100 Bin Dolar Kazandığını Söyleyen Merve Taşkın, Arkadaşıyla Dudak Dudağa Dolar Yedi

'2002'den Beri AK Partiliyim, Perişan Ettiler Bizi' Diyen Adam 'Kurum mu İmamoğlu mu?' Sorusuna 'Kurum' Dedi