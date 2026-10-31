Yargıtay'dan Emsal Karar: Bilezik Bozdurup Otomobil Alan Kocalar Yandı

Geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dava sürerken kadın, eşinin otomobil almak amacıyla bozdurduğu 7 bileziğin kendisine geri verilmesini talep etti. Aile Mahkemesi bu talebi yerinde buldu ve bileziklerin aynen iadesine karar verdi. İadenin mümkün olmaması hâlinde ise bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte ödenmesine hükmetti.

Dosya bunun üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf aşamasında verilen karar kadın açısından farklı bir sonuç doğurdu. Mahkeme, bileziklerin kadın tarafından kendi isteğiyle ve geri alınmamak üzere verildiği gerekçesiyle 7 bilezik talebini reddetti. Aynı karar, evlilik sırasında kadından alındığı belirtilen 22 çeyrek altının iadesini ise kabul etti.