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Yargıtay'dan Emsal Karar: Bilezik Bozdurup Otomobil Alan Kocalar Yandı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Bilezik Bozdurup Otomobil Alan Kocalar Yandı

Yargıtay Boşanma
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 18:31
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Boşanma davasında verilen bir karar, eşinin bileziklerini bozdurup otomobil alan erkekler için yeni bir emsal niteliği taşıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının temyiz başvurusunu kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. Daire, 7 bilezik yönünden davanın kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

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Otomobil almak için 7 bilezik bozdurdu, kadın iadesini istedi.

Otomobil almak için 7 bilezik bozdurdu, kadın iadesini istedi.

Geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dava sürerken kadın, eşinin otomobil almak amacıyla bozdurduğu 7 bileziğin kendisine geri verilmesini talep etti. Aile Mahkemesi bu talebi yerinde buldu ve bileziklerin aynen iadesine karar verdi. İadenin mümkün olmaması hâlinde ise bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte ödenmesine hükmetti.

Dosya bunun üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf aşamasında verilen karar kadın açısından farklı bir sonuç doğurdu. Mahkeme, bileziklerin kadın tarafından kendi isteğiyle ve geri alınmamak üzere verildiği gerekçesiyle 7 bilezik talebini reddetti. Aynı karar, evlilik sırasında kadından alındığı belirtilen 22 çeyrek altının iadesini ise kabul etti.

Yargıtay'dan emsal karar.

Yargıtay'dan emsal karar.

Karara itiraz eden kadının temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını bozdu. Daire, bileziklerin otomobil alımında kullanıldığının hem erkeğin kendi beyanıyla hem de ilgili iş yerinden gelen kaşeli bir kartla ortaya konulduğunu tespit etti.

Asıl tartışma, bileziklerin geri verilmemek üzere bağışlanıp bağışlanmadığı noktasında toplandı. Yargıtay'a göre bu iddiayı ortaya atan erkek, savunmasını ispatlamakla yükümlü. Daire, kadının altınları kendi isteğiyle bozdurup harcamış olmasının tek başına sonuç doğurmayacağını da vurguladı. Kadın geri istemeyeceğini kanıtlarsa iade yükümlülüğü ortadan kalkabilir. Ancak dosyadaki deliller, böyle bir bağışlamanın gerçekleştiğini göstermeye yetmedi.

Bu gerekçelerle Yargıtay, 7 bilezik yönünden davanın kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Karar, boşanma süreçlerinde eşin altınlarıyla yapılan harcamalarda 'bağışladı' savunmasının tek başına yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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