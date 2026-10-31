Yargıtay'dan Emsal Karar: Bilezik Bozdurup Otomobil Alan Kocalar Yandı
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Boşanma davasında verilen bir karar, eşinin bileziklerini bozdurup otomobil alan erkekler için yeni bir emsal niteliği taşıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının temyiz başvurusunu kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. Daire, 7 bilezik yönünden davanın kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
Otomobil almak için 7 bilezik bozdurdu, kadın iadesini istedi.
Yargıtay'dan emsal karar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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