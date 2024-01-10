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Tarladan 2 TL'ye Alınıp Markette 25 TL'ye Satılmasına Sinirlenen Çiftçi Tüm Biberlerini Çöpe Döktü

Tarladan 2 TL'ye Alınıp Markette 25 TL'ye Satılmasına Sinirlenen Çiftçi Tüm Biberlerini Çöpe Döktü

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 17:55

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçi ürettiği biberlerin 2 TL'den alınıp markette 25 TL'ye satılmasına isyan etti.

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Onca emek verip ürettiği biberlerin kilosunun 2 TL'den alınıp markette 25 TL'ye satıldığını belirten çiftçi, biberlerini çöpe döktü.

Onca emek verip ürettiği biberlerin kilosunun 2 TL'den alınıp markette 25 TL'ye satıldığını belirten çiftçi, biberlerini çöpe döktü.

İsyan edip biberlerini çöpe döken çiftçinin o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İsyan edip biberlerini çöpe döken çiftçinin o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler: 👇

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Friedrich Nietzsche

Yoz beyinli Anadolulu sığırların aklına gelmez marketten daha ucuza satmak ve sürümden kazanmak . Çünkü beyin olsaydı 22 yılda belli ederlerdi.

ceykar...

Bizim memleketliler patatesi ucuza veriyorlar diye batıya toplu halde getirip kendileri piyasadakinden daha uyguna satiyorlar

..

Bunlarda ayrı bir kafa /sen kızdığın insanlardan daha beterini yapıyırsun.. Sen kendin sat o zaman istediğin uygun rakama.