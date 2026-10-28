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Su Tankının Etrafında Aynı Yöne Yürüyüp Birbirini Bulamayan İki İş Arkadaşı İzleyenleri Güldürdü

Su Tankının Etrafında Aynı Yöne Yürüyüp Birbirini Bulamayan İki İş Arkadaşı İzleyenleri Güldürdü

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
28.10.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 10:01

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Şantiyelerde, atölyelerde ve depolarda büyük hacimli plastik su tanklarını yerleştirmek, boş olsalar bile hacimleri yüzünden çoğu zaman en az iki kişinin birlikte çalışmasını gerektiriyor. Üstelik tankın yuvarlak ve geniş gövdesi, dengeyi tutturmayı da bir hayli zorlaştırıyor. Haliyle böyle işlerde iyi koordine olmak ve iletişimi düzgün sağlamak çok önemli. 

İki iş arkadaşı da büyük bir su tankını yerine oturttuktan sonra tankın etrafında aynı yöne doğru yürümeye başladı. Birbirini bir türlü bulamayan iki çalışan bir süre tankın çevresinde dönüp durdu. İki arkadaşın güvenlik kameralarına yansıyan o anları çizgi film sahnelerini aratmadı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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