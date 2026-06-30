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Tarihi Yolsuzluk Operasyonu: Milletvekilinin Evinden Servet Değerinde Para ve Altın İç Çamaşırı Çıktı!

Tarihi Yolsuzluk Operasyonu: Milletvekilinin Evinden Servet Değerinde Para ve Altın İç Çamaşırı Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 12:33
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Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan ve çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu dünyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akılalmaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu.

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Irak, siyaset ve bürokrasi dünyasını sarsan eşi benzeri görülmemiş bir temizlik harekatına sahne oluyor.

Irak, siyaset ve bürokrasi dünyasını sarsan eşi benzeri görülmemiş bir temizlik harekatına sahne oluyor.

Başbakan Ali el Zeydi yönetiminin talimatıyla hayata geçirilen ve kamuoyunda 'Şafak Baskını' olarak bilinen dev operasyon, ülkenin en kritik kurumlarının bulunduğu başkent Bağdat'taki yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de gerçekleştirildi. Terörle mücadele ekiplerinin gece yarısı başlattığı ani baskınlar sonucunda, aralarında çok sayıda milletvekili ve kilit görevlerdeki devlet memurlarının da bulunduğu toplam 67 kişi adalete teslim edildi. Baskınların uluslararası kamuoyunda en çok konuşulan ayağı ise Meclis Üyesi Hind el Abbasi'nin konutunda yapılan aramalar oldu. Henüz resmi makamlarca tüm detayları teyit edilmese de, vekilin evinde tam 57 milyon dolar nakit para ile 27 kilo ağırlığında som altın bulunduğu iddia ediliyor. Dünya basınında geniş yer bulan asıl çarpıcı detay ise evdeki aramada altın kaplamalı iç çamaşırlarına rastlanmış olması.

Operasyonun boyutu sadece bu dudak uçuklatan servetle sınırlı kalmadı. Güvenlik güçleri, şüphelilerin kaçmasını engellemek amacıyla yabancı misyonların da yer aldığı Yeşil Bölge'nin tüm giriş çıkışlarını tamamen mühürledi. Buna rağmen bazı isimlerin polis gelmeden hemen önce kaçmayı başardığı, bu yüzden çemberin daha da daraltıldığı ve aramaların genişletildiği belirtiliyor. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü süreçte şu ana dek 12 aktif milletvekili, eski bir vekil, önceki Başbakan Muhammed Şiya el Sudani'nin danışmanlarından biri ve petrol bakanlığının tepe isimlerinden bazıları yakalandı. Gözaltına alınan siyasilerin farklı görüşlerden, Şii ve Sünni siyasi gruplardan olması, hükümetin bu konuda kimseye ayrıcalık tanımadığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Nitekim iş dünyasından gelerek kısa süre önce koltuğa oturan ve ABD'nin de desteğini arkasına alan Başbakan Zeydi, kamu fonlarının yağmalanmasına karşı hiçbir taviz verilmeyeceğinin altını net bir şekilde çizdi.

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutu da eski Petrol Bakan Yardımcısı Ali Mearic el Bahadli'ye yönelik hamleler oldu.

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutu da eski Petrol Bakan Yardımcısı Ali Mearic el Bahadli'ye yönelik hamleler oldu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, bu isme ait yaklaşık 8,7 milyon dolarlık devasa bir mal varlığına ve çok sayıda gayrimenkule el konulduğunu açıkladı. Bahadli'nin ismi daha önce de uluslararası krizlere konu olmuş, ABD yönetimi kendisini İran menşeili petrolün yasa dışı yollarla pazarlanmasına aracılık etmek ve konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak yaptırım listesine almıştı. Dönemin Irak Petrol Bakanlığı ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Tüm bu baş döndürücü gelişmeler yaşanırken, Irak halkının yıllardır biriken öfkesine tercüman olan tarihi bir hamle de hukukçulardan geldi. Irak Barolar Birliği ülke çapında bir karar alarak, devleti zarara uğratmakla suçlanan bu isimlerin hiçbir şekilde avukatlığını üstlenmeyeceklerini ilan etti. Birlik yönetimi, halkın artık yolsuzluklar karşısında umutsuzluğa kapıldığını hatırlatarak, bu temizlik hareketinin ülkenin geleceği için aydınlık bir pencere açabileceğini vurguluyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar ele geçirilen devasa miktardaki nakit para, altın takılar, ağır silahlar ve tapular, soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyerek yeni ve sürpriz isimlere uzanacağının habercisi niteliğini taşıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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