Tarihi Yolsuzluk Operasyonu: Milletvekilinin Evinden Servet Değerinde Para ve Altın İç Çamaşırı Çıktı!
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Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan ve çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu dünyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akılalmaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu.
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Irak, siyaset ve bürokrasi dünyasını sarsan eşi benzeri görülmemiş bir temizlik harekatına sahne oluyor.
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Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutu da eski Petrol Bakan Yardımcısı Ali Mearic el Bahadli'ye yönelik hamleler oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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