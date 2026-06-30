Tarihi Yolsuzluk Operasyonu: Milletvekilinin Evinden Servet Değerinde Para ve Altın İç Çamaşırı Çıktı!

Başbakan Ali el Zeydi yönetiminin talimatıyla hayata geçirilen ve kamuoyunda 'Şafak Baskını' olarak bilinen dev operasyon, ülkenin en kritik kurumlarının bulunduğu başkent Bağdat'taki yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de gerçekleştirildi. Terörle mücadele ekiplerinin gece yarısı başlattığı ani baskınlar sonucunda, aralarında çok sayıda milletvekili ve kilit görevlerdeki devlet memurlarının da bulunduğu toplam 67 kişi adalete teslim edildi. Baskınların uluslararası kamuoyunda en çok konuşulan ayağı ise Meclis Üyesi Hind el Abbasi'nin konutunda yapılan aramalar oldu. Henüz resmi makamlarca tüm detayları teyit edilmese de, vekilin evinde tam 57 milyon dolar nakit para ile 27 kilo ağırlığında som altın bulunduğu iddia ediliyor. Dünya basınında geniş yer bulan asıl çarpıcı detay ise evdeki aramada altın kaplamalı iç çamaşırlarına rastlanmış olması.

Operasyonun boyutu sadece bu dudak uçuklatan servetle sınırlı kalmadı. Güvenlik güçleri, şüphelilerin kaçmasını engellemek amacıyla yabancı misyonların da yer aldığı Yeşil Bölge'nin tüm giriş çıkışlarını tamamen mühürledi. Buna rağmen bazı isimlerin polis gelmeden hemen önce kaçmayı başardığı, bu yüzden çemberin daha da daraltıldığı ve aramaların genişletildiği belirtiliyor. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü süreçte şu ana dek 12 aktif milletvekili, eski bir vekil, önceki Başbakan Muhammed Şiya el Sudani'nin danışmanlarından biri ve petrol bakanlığının tepe isimlerinden bazıları yakalandı. Gözaltına alınan siyasilerin farklı görüşlerden, Şii ve Sünni siyasi gruplardan olması, hükümetin bu konuda kimseye ayrıcalık tanımadığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Nitekim iş dünyasından gelerek kısa süre önce koltuğa oturan ve ABD'nin de desteğini arkasına alan Başbakan Zeydi, kamu fonlarının yağmalanmasına karşı hiçbir taviz verilmeyeceğinin altını net bir şekilde çizdi.