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Yetişkinlere Özel Gerçek İnsan Boyutundaki ‘Sevgili Robotu’ Satışa Çıktı: Satış Fiyatı Belli Oldu

Yetişkinlere Özel Gerçek İnsan Boyutundaki ‘Sevgili Robotu’ Satışa Çıktı: Satış Fiyatı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 10:07
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Çinli teknoloji şirketi UBTECH'in yetişkinler için geliştirdiği yapay zeka destekli insansı robot U1, Haziran 2026 itibarıyla ön siparişe açıldı. Sadece 10 günde binlerce kişinin satın almak için sıraya girdiği bu 'duygusal eşlik' robotu, sunduğu üst düzey gerçekçilikle şaşırtırken uzmanlar arasında bağımlılık ve gizlilik tartışmalarının fitilini ateşledi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yUF_1...
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Uzun zamandır bir bilim kurgu fantezisi olarak görülen sevgili robotlar, artık evlerimizin içine kadar girmeye hazırlanıyor.

Uzun zamandır bir bilim kurgu fantezisi olarak görülen sevgili robotlar, artık evlerimizin içine kadar girmeye hazırlanıyor.

Çinli robotik devi UBTECH, UWORLD markası aracılığıyla yetişkin kullanıcıları hedefleyen tam boyutlu duygusal eşlik robotu U1'i vitrine çıkardı. JD.com üzerinden başlayan bu ön sipariş süreci, teknoloji dünyasında beklentileri aşan bir talep patlamasına sahne oldu. Cihazın nihai fiyatı henüz belli olmamasına rağmen, yaklaşık 440 dolar ön ödeme tutarını gözden çıkaran 4 bine yakın kişi sadece on gün içinde sıraya girdi. Bu yoğun ilgi, şirketin kasasına çok kısa bir sürede 1.4 milyon dolardan fazla kaparo girmesini sağlayarak pazarın bu tarz ürünlere ne kadar aç olduğunu kanıtladı.

Göz alıcı satış rakamlarının arkasında, robotun sahip olduğu son derece gerçekçi ve yenilikçi özellikler yatıyor. İnsan boyutlarında üretilen bu cihazların erkek versiyonu 183 santimetre ve 42 kilogram, kadın versiyonu ise 168 santimetre ve 35 kilogram ağırlığında tasarlandı. İnsan derisine çok benzeyen silikon bir dokuya sahip olan robotlar, tamamen kişiselleştirilebilen yüz ve makyaj seçenekleriyle geliyor. Vücutlarında bulunan 88 ayrı eklem noktası sayesinde mekanik sertlikten uzak, son derece akıcı ve doğal hareketler sergileyebiliyorlar. U1'i sıradan bir asistan makineden ayıran en önemli detay ise 'duygusal yapay zeka' teknolojisi. Sahibinin ses tonunu ve yüz mimiklerini analiz edebilen robot, geçmiş konuşmaları ve etkileşimleri hafızasında tutarak zaman içinde karşısındaki kişinin iletişim tarzına kusursuz bir uyum sağlıyor. Şimdilik tek şarjla 2 ila 4 saat arasında kesintisiz çalışabilen bu sistemin internette yayınlanan görsel inceleme videoları da, robotun sahip olduğu insansı cilt dokusunu ve etkileyici mimiklerini açıkça gözler önüne seriyor.

Ancak bu kusursuz uyum ve donanımsal gerçekçilik, bilim ve psikoloji dünyasında büyük bir etik tartışmayı beraberinde getirdi.

Ancak bu kusursuz uyum ve donanımsal gerçekçilik, bilim ve psikoloji dünyasında büyük bir etik tartışmayı beraberinde getirdi.

Araştırmacılar, insana her zaman hak veren ve onun tüm zevklerine göre şekillenen bu tür yapay varlıkların, bireylerde ciddi bir duygusal bağımlılık yaratabileceği konusunda endişeli. Uzmanlara göre, pürüzsüz ve çabasız bir yapay ilişki, insanları zorluklar barındıran gerçek sosyal bağlardan tamamen koparabilir. Öte yandan, en mahrem anlara tanıklık eden, kişilerin zaaflarını ve tepkilerini kaydeden bir makinenin ev içinde dolaşması devasa bir veri güvenliği riski yaratıyor. UBTECH yetkilileri ise bu eleştirilere karşı savunmaya geçerek, kullanıcı etkileşim verilerinin asla bulut sistemine aktarılmadığını, tüm anıların çevrimdışı olarak ve şifrelenmiş bir şekilde doğrudan cihazın kendi içinde saklandığını belirtiyor. Tüm bu tartışmaların ışığında kesin olan tek bir şey var; robotik teknolojisi artık sanayi ve üretim bantlarını terk ederek, doğrudan insan psikolojisinin ve en derin sosyal ihtiyaçların hedef alındığı yepyeni bir pazara çoktan giriş yapmış durumda.

İşte robotun inceleme videosu:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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