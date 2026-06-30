Yetişkinlere Özel Gerçek İnsan Boyutundaki ‘Sevgili Robotu’ Satışa Çıktı: Satış Fiyatı Belli Oldu
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yUF_1...
Çinli teknoloji şirketi UBTECH'in yetişkinler için geliştirdiği yapay zeka destekli insansı robot U1, Haziran 2026 itibarıyla ön siparişe açıldı. Sadece 10 günde binlerce kişinin satın almak için sıraya girdiği bu 'duygusal eşlik' robotu, sunduğu üst düzey gerçekçilikle şaşırtırken uzmanlar arasında bağımlılık ve gizlilik tartışmalarının fitilini ateşledi.
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Uzun zamandır bir bilim kurgu fantezisi olarak görülen sevgili robotlar, artık evlerimizin içine kadar girmeye hazırlanıyor.
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Ancak bu kusursuz uyum ve donanımsal gerçekçilik, bilim ve psikoloji dünyasında büyük bir etik tartışmayı beraberinde getirdi.
İşte robotun inceleme videosu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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