Yetişkinlere Özel Gerçek İnsan Boyutundaki ‘Sevgili Robotu’ Satışa Çıktı: Satış Fiyatı Belli Oldu

Çinli robotik devi UBTECH, UWORLD markası aracılığıyla yetişkin kullanıcıları hedefleyen tam boyutlu duygusal eşlik robotu U1'i vitrine çıkardı. JD.com üzerinden başlayan bu ön sipariş süreci, teknoloji dünyasında beklentileri aşan bir talep patlamasına sahne oldu. Cihazın nihai fiyatı henüz belli olmamasına rağmen, yaklaşık 440 dolar ön ödeme tutarını gözden çıkaran 4 bine yakın kişi sadece on gün içinde sıraya girdi. Bu yoğun ilgi, şirketin kasasına çok kısa bir sürede 1.4 milyon dolardan fazla kaparo girmesini sağlayarak pazarın bu tarz ürünlere ne kadar aç olduğunu kanıtladı.

Göz alıcı satış rakamlarının arkasında, robotun sahip olduğu son derece gerçekçi ve yenilikçi özellikler yatıyor. İnsan boyutlarında üretilen bu cihazların erkek versiyonu 183 santimetre ve 42 kilogram, kadın versiyonu ise 168 santimetre ve 35 kilogram ağırlığında tasarlandı. İnsan derisine çok benzeyen silikon bir dokuya sahip olan robotlar, tamamen kişiselleştirilebilen yüz ve makyaj seçenekleriyle geliyor. Vücutlarında bulunan 88 ayrı eklem noktası sayesinde mekanik sertlikten uzak, son derece akıcı ve doğal hareketler sergileyebiliyorlar. U1'i sıradan bir asistan makineden ayıran en önemli detay ise 'duygusal yapay zeka' teknolojisi. Sahibinin ses tonunu ve yüz mimiklerini analiz edebilen robot, geçmiş konuşmaları ve etkileşimleri hafızasında tutarak zaman içinde karşısındaki kişinin iletişim tarzına kusursuz bir uyum sağlıyor. Şimdilik tek şarjla 2 ila 4 saat arasında kesintisiz çalışabilen bu sistemin internette yayınlanan görsel inceleme videoları da, robotun sahip olduğu insansı cilt dokusunu ve etkileyici mimiklerini açıkça gözler önüne seriyor.