Survivor Yarışmacılarının Olimpiyat Pozundan Bahar'ın Gelecek Bölümüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Yarışmacılarının Olimpiyat Pozundan Bahar'ın Gelecek Bölümüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Şubat Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına katılan Oktay isimli bir konuk, patronu zam yapmayınca eşini baştan çıkardığını itiraf etti. Anlattığı detaylar ise şoke etti.
Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından olan Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Pınar Saka'nın olimpiyatlarda bizi temsil ettiğin fotoğraf ortaya çıktı. Bizler de sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.
Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Bahar dizisi, ekranların en sevilen dizilerinden birisi oldu. Tabii uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Buğra Gülsoy, Evren karakteriyle harika bir dönüş yaptı. Evren karakterinin, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Fatih Şekercizade'ye benzerliği ise gözlerde kaçmıyor.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinde gelecek bölümlerde yayınlanacak bir sahne ortaya çıktı.
Now Tv'de izleyicilerle buluşan Kızıl Goncalar dizisinde Özcan Deniz'in canlandırdığı doktor Levent'in kızı Mira’nın okuldan arkadaşını canlandıran Can Kızıltuğ ekranlardan tanıdık çıktı.
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Her türlü kaos, aldatma ve entrikadan sorumlu Kızılcık Şerbeti'nde gündem bitmiyor. Sevgililerin sürekli değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde bir de eski sevgili konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bakalım kimin eski sevgilisi diziye konuk olacakmış?
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kurtlar Vadisi'nde Çapsız Abidin'e hayat veren Abidin Yerebakan, Kurtlar Vadisi'ne dahil olma sürecini anlattı.
Survivor All Star'da son yılların en olaylı dönemi yaşanıyor. Daha önce kavgalar ve diskalifiyeler olsa da bu sezon neredeyse her gün yaşanan olayların dozu kimi zaman kaçıyor. Pınar ve Sema arasındaki gerilim de tıpkı böyle giderek arttı ve sonunda Sema'nın diskalifiye edildiği büyük bir kavgaya dönüştü. Pınar'a yapılan yorumların ardından kardeşi ve eşi daha fazla sessiz kalmadı.
Yargı'da canlandırdığı Pars Savcı rolüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldığında herkes çok üzülmüştü. Ancak Bahar'la geri dönüşü adeta muhteşem oldu! Her ne kadar canlandırdığı Timur karakteri sinirden sinire sürüklese de rolüyle bütünleşmesi izleyiciden tam not aldı.
Survivor All Star 2024 sezonu hiç beklemediğimiz kadar olaylı geçiyor bildiğiniz gibi. Son olarak yaşanan diskalifiye tüm izleyicileri ayağa kaldırmışken, eski yarışmacılardan Yunus Günçe sözleriyle gündeme damgasını vuracak açıklamalarda bulundu. Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına katılan Günçe, All Star'a çektiği videolar yüzünden alınmadığını söyledi.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım karakteriyle hepimizin gönlüne taht kuran Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Alasya'nın yaptığı son paylaşım ise "botokslu" oyuncuları hedef aldı.
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