Sülük Tedavisi Hayatını Kararttı: Bacakları Yara Oldu, Yürümekte Zorlanıyor

Kayseri'de kuaförlük yapan bir kişi, bacağındaki varislerden kurtulmak için yaptırdığı sülük tedavisi nedeniyle 2 aydır yürümekte zorlanıyor. Bacağında yaralar oluşan genç adam, 'Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir nevi dolandırıldım. 2 aydır dükkanıma da gidemiyorum. Sağlığımız yerine gelsin derken sağlığımızdan ettiler.' dedi.