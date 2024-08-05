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Sülük Tedavisi Hayatını Kararttı: Bacakları Yara Oldu, Yürümekte Zorlanıyor

Sülük Tedavisi Hayatını Kararttı: Bacakları Yara Oldu, Yürümekte Zorlanıyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 17:26

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Kayseri'de kuaförlük yapan bir kişi, bacağındaki varislerden kurtulmak için yaptırdığı sülük tedavisi nedeniyle 2 aydır yürümekte zorlanıyor. Bacağında yaralar oluşan genç adam, 'Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir nevi dolandırıldım. 2 aydır dükkanıma da gidemiyorum. Sağlığımız yerine gelsin derken sağlığımızdan ettiler.' dedi. 

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Kayseri'de bacağında çıkan varisleri iyileştireceğini söyleyen bir kişiye inanarak sülük tedavisi yaptıran M.U.'nun hayatı karardı.

Kayseri'de bacağında çıkan varisleri iyileştireceğini söyleyen bir kişiye inanarak sülük tedavisi yaptıran M.U.'nun hayatı karardı.

Bacağında çıkan yaralar nedeniyle 2 aydır işe gidemediğini söyleyen M.U. 'Ayağımın üzerine zor basıyorum. Kendisini aradım söyledim. Ancak kendisi hiçbir şekilde kabul etmedi. ‘Senin bacakların farklı bir şeymiş demek ki' dedi. Yani mağdurum. Vermiş olduğum paralardan dolayı da Bağ-Kur'umu yatıramadım. Şimdi Bağ-Kur'u yatıramadığım için hastaneye de gidemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir nevi dolandırıldım.' dedi. İşte röportaj görüntüleri; 📹

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