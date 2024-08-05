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Hayali Oyuncak Bebek ve Pizza Olan Çocuğa Duygulandıran Sürpriz! 'Annemin Parası Yok, Biliyorum'

Hayali Oyuncak Bebek ve Pizza Olan Çocuğa Duygulandıran Sürpriz! 'Annemin Parası Yok, Biliyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 16:45

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'Gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?' sorusuna 'Bebek oyun çantam olsun isterdim. Bir de pizza yemek isterdim ama annemin parası yok.' yanıtını veren kız çocuğuna yapılan sürpriz sosyal medyada gündem oldu.

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Son bir kaç yılda izlenen ekonomi politikalarıyla birlikte alım gücü her geçen gün daha da kötüye giderken küçük bir kız çocuğunun ''Gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?' sorusuna verdiği yanıt yürekleri burktu.

Son bir kaç yılda izlenen ekonomi politikalarıyla birlikte alım gücü her geçen gün daha da kötüye giderken küçük bir kız çocuğunun ''Gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?' sorusuna verdiği yanıt yürekleri burktu.

Oyuncak bebek çantası ve pizza yemek istediğini söyleyen küçük çocuk, kağıda 'Ama annemin parası yok, biliyorum.' notunu düştü.

Oyuncak bebek çantası ve pizza yemek istediğini söyleyen küçük çocuk, kağıda 'Ama annemin parası yok, biliyorum.' notunu düştü.

Küçük çocuğun isteğini duyan yardımseverler evine oyuncak bebek ve pizza götürdü. Pizza ve bebeği 'Bunları annen sipariş etti' diyerek küçük çocuğa teslim eden yardımseverler, o anları kayda aldı. İşte o görüntüler; 📹

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