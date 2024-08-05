Gurbetçiden Kahve Zincirinde Oturan Gençlere 'Filistin' Protestosu: 'Yurt Dışında Bile Rağbet Yok'

Kadın bir gurbetçi, Türkiye'de kahve zincirinde oturan gençlerin yanına giderek 'Kahveniz güzel mi, Filistin'de ölen bebekleri gördünüz mü? Ben yurt dışında yaşıyorum orada bile Starbucks'a bu kadar rağbet yok, size yazıklar olsun.' ifadeleriyle tepki gösterdi. Kadının ifadelerine karşı Kabe'nin yanında da aynı kahve zincirinin bulunduğunu hatırlatan gençler, şikayetçi olmak için polisi arayacağını söyledi.
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, bazı ABD menşeli zincir kahve ve yiyecek firmalarına yönelik protestolar da yeniden alevlendi.
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Yurt dışında yaşadığını söyleyen bir kadın gurbetçi, kahve zincirinde oturan gençlerin yanına giderek 'Kahveniz güzel mi, Filistin'de ölen bebekleri gördünüz mü? Ben yurt dışında yaşıyorum orada bile Starbucks'a bu kadar rağbet yok, size yazıklar olsun.' ifadeleriyle tepki gösterdi. kadının ifadelerinden rahatsız olan gençler, şikayetçi olacaklarını söyledi. İşte o anlar; 📹
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Gavur Küfra dedikleri insanların topraklarında ve onların vergileri ile parazit hayat süren 70'li yıllardan kalma zekası ile gençleri sorguluyor!
Yurt dışında gidip söyle o zaman oturanlara orada kaçır milletin huzurunu çıtını çıkaramazsın sınır dışı edilirim korkusuyla ama 🤛🏻🤛🏻🤛🏻
bu mal karıya inat starbuck ta kahne içeceğim,