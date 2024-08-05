Gurbetçiden Kahve Zincirinde Oturan Gençlere 'Filistin' Protestosu: 'Yurt Dışında Bile Rağbet Yok'

Kadın bir gurbetçi, Türkiye'de kahve zincirinde oturan gençlerin yanına giderek 'Kahveniz güzel mi, Filistin'de ölen bebekleri gördünüz mü? Ben yurt dışında yaşıyorum orada bile Starbucks'a bu kadar rağbet yok, size yazıklar olsun.' ifadeleriyle tepki gösterdi. Kadının ifadelerine karşı Kabe'nin yanında da aynı kahve zincirinin bulunduğunu hatırlatan gençler, şikayetçi olmak için polisi arayacağını söyledi.