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Mumunu Üfleyen Çocuğa Karşı Kurulan Kızın Tatlı Siniri Tebessüm Ettirdi

Mumunu Üfleyen Çocuğa Karşı Kurulan Kızın Tatlı Siniri Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 15:41

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Çocukları doğum günü partisi diye bir şey olduğunu öğrenince şüphesiz en keyif aldıkları anlardan biri mum üflemek oluyor. Hatta bu eylemi öylesine seviyorlar ki doğum günü olmasa da mum üflemek istiyorlar. Bir kız çocuğu da muhtemelen kardeşi olan çocukla mumlarını üfleyecekleri esnada beklemediği ve hiç istemediği bir an yaşıyor.

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Çocuk kendi mumu yerine önce tatlı kızın mumunu üflüyor. Bu hareket karşısında sinirine hakim olamayan kız hıncını almaya çalışıyor.

Çocuk kendi mumu yerine önce tatlı kızın mumunu üflüyor. Bu hareket karşısında sinirine hakim olamayan kız hıncını almaya çalışıyor.

Ancak asla siniri geçmeyen tatlı kızın o anları 18 milyonu aşkın izlenme alırken hepimize tebessüm ettirdi.

Ancak asla siniri geçmeyen tatlı kızın o anları 18 milyonu aşkın izlenme alırken hepimize tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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