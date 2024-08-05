Mumunu Üfleyen Çocuğa Karşı Kurulan Kızın Tatlı Siniri Tebessüm Ettirdi

Çocukları doğum günü partisi diye bir şey olduğunu öğrenince şüphesiz en keyif aldıkları anlardan biri mum üflemek oluyor. Hatta bu eylemi öylesine seviyorlar ki doğum günü olmasa da mum üflemek istiyorlar. Bir kız çocuğu da muhtemelen kardeşi olan çocukla mumlarını üfleyecekleri esnada beklemediği ve hiç istemediği bir an yaşıyor.