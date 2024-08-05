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Uyarılara Rağmen Adana'da Su Kanalına Giren Çocuklar: "Korkmak mı? Ölüm Allah'ın Emri"

Uyarılara Rağmen Adana'da Su Kanalına Giren Çocuklar: "Korkmak mı? Ölüm Allah'ın Emri"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 13:45

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Adana'da hayati tehlike taşıdığı için girilmesi yasak olan su kanalına engel tanımayan çocuklar sıcaklara dayanamadıkları için neredeyse her gün giriyor. Maalesef ki su kanalına giren çocuklardan kötü haberler alabiliyoruz, ancak onların önüne ne polis ne de bir başkası geçebiliyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde su kanalına giren çocukların bulduğu yeni yöntem ise dikkat çekti.

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Polisin uyarılarını dinlemeyerek suya atlayan çocuklar yüzleri çok anlaşılmasın diye kafalarına poşet geçirdi.

Polisin uyarılarını dinlemeyerek suya atlayan çocuklar yüzleri çok anlaşılmasın diye kafalarına poşet geçirdi.

Çocukları kayda alan kişi "Korkmuyor musun?" diye sordu. Yanıt ise"Korkmak mı? Sen ne konuşuyorsun dayı? Ölüm Allah'ın emri, hayat sinemamız daha yeni başlıyor." şeklinde oldu.

Çocukları kayda alan kişi "Korkmuyor musun?" diye sordu. Yanıt ise"Korkmak mı? Sen ne konuşuyorsun dayı? Ölüm Allah'ın emri, hayat sinemamız daha yeni başlıyor." şeklinde oldu.

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