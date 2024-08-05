Uyarılara Rağmen Adana'da Su Kanalına Giren Çocuklar: "Korkmak mı? Ölüm Allah'ın Emri"

Adana'da hayati tehlike taşıdığı için girilmesi yasak olan su kanalına engel tanımayan çocuklar sıcaklara dayanamadıkları için neredeyse her gün giriyor. Maalesef ki su kanalına giren çocuklardan kötü haberler alabiliyoruz, ancak onların önüne ne polis ne de bir başkası geçebiliyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde su kanalına giren çocukların bulduğu yeni yöntem ise dikkat çekti.