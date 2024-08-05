Tuna Tavus 1270 Kilo Ağırlıktaki Arabayı Kaldırırken Anbean Kaydedildi

Yemek yeme ve spor hakkında ürettiği içeriklerle tanıdığımız Tuna Tavus, ağırlık kaldırma içerikleriyle fazlasıyla etkileşim alıyor. Bir takipçisinin isteği üzerine 1000 kilo üstü ağırlık taşımak için içerik üreten Tuna Tavus sosyal medyada gündem oldu.