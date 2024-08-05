Görüş Bildir
Haberler
Video
Polonyalı Turiste Ülkesi ile Türkiye'deki Farklılıklar Soruldu: "Türk Kebabı Polonya'da Daha Lezzetli"

Polonyalı Turiste Ülkesi ile Türkiye'deki Farklılıklar Soruldu: "Türk Kebabı Polonya'da Daha Lezzetli"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 12:37

İçerik Devam Ediyor

@yigitroportajda adlı içerik üreticisi karşılaştığı turistlerden birine rehberleri aracılığıyla birkaç soru sordu. Turistin söyledikleri arasında en şaşırtanı Türk kebabının Polonya'da daha lezzetli olduğunu söylemesiydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

@yigitroportajda'nın sorusu 'Türkiye ile Polonya arasındaki farklılıklar' rehber aracılığıyla turiste soruldu.

@yigitroportajda'nın sorusu 'Türkiye ile Polonya arasındaki farklılıklar' rehber aracılığıyla turiste soruldu.

Turistin yanıtı Türk dönerinin Polonya'da daha lezzetli olduğu üzerineydi.

Turistin yanıtı Türk dönerinin Polonya'da daha lezzetli olduğu üzerineydi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Naci Kir

Elinde mikrofon ama İngilizce 0 !!! otur 0 aldın.