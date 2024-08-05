Polonyalı Turiste Ülkesi ile Türkiye'deki Farklılıklar Soruldu: "Türk Kebabı Polonya'da Daha Lezzetli"

@yigitroportajda adlı içerik üreticisi karşılaştığı turistlerden birine rehberleri aracılığıyla birkaç soru sordu. Turistin söyledikleri arasında en şaşırtanı Türk kebabının Polonya'da daha lezzetli olduğunu söylemesiydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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@yigitroportajda'nın sorusu 'Türkiye ile Polonya arasındaki farklılıklar' rehber aracılığıyla turiste soruldu.
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Turistin yanıtı Türk dönerinin Polonya'da daha lezzetli olduğu üzerineydi.
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Elinde mikrofon ama İngilizce 0 !!! otur 0 aldın.