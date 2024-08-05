Polonyalı Turiste Ülkesi ile Türkiye'deki Farklılıklar Soruldu: "Türk Kebabı Polonya'da Daha Lezzetli"

@yigitroportajda adlı içerik üreticisi karşılaştığı turistlerden birine rehberleri aracılığıyla birkaç soru sordu. Turistin söyledikleri arasında en şaşırtanı Türk kebabının Polonya'da daha lezzetli olduğunu söylemesiydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.