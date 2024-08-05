Instagram Kapanınca Evlere Gelerek Ürün Tanıtan, Tatillerini Paylaşan Influencerlarla Yeni Bir Dünya

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde Instagram'a erişim engeli gelmesiyle birlikte epey goygoy döndü. Hepimiz soluğu ya Twitter'da ya TikTok'ta aldık. Peki ya influencerlar ne yaptı? Bir içerik üreticisi 'Instagram kapanınca influencerlar' başlığıyla bir parodi paylaşımı yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi Instagram kapanınca influencerların evlere gelerek ürün tanıttığı ve meşhur tatil storylerini de bu şekilde gösterdikleri bir dünya hayal etmişti.
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Videosuyla hepimizi güldüren içerik üreticisi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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