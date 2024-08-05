Instagram Kapanınca Evlere Gelerek Ürün Tanıtan, Tatillerini Paylaşan Influencerlarla Yeni Bir Dünya

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde Instagram'a erişim engeli gelmesiyle birlikte epey goygoy döndü. Hepimiz soluğu ya Twitter'da ya TikTok'ta aldık. Peki ya influencerlar ne yaptı? Bir içerik üreticisi 'Instagram kapanınca influencerlar' başlığıyla bir parodi paylaşımı yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.