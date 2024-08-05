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Avcılar'da Birbirini Gaza Getiren Motorcuların Aksiyonu Kazayla Sonuçlandı

Avcılar'da Birbirini Gaza Getiren Motorcuların Aksiyonu Kazayla Sonuçlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 14:20

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İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden iki motorcunun şov yapmak istediği anlar kötü sonuçla bitti. Esenyurt istikametine doğru ilerleyen motorculardan biri diğerine 'Al tekere, kayıtta.' dedi ve olanlar oldu.

Kaynak: DHA

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Kask kamerasının kayıtta olduğunu duyan motorcu önce hızlandı ardından ise tek teker halinde sürmek istedi.

Kask kamerasının kayıtta olduğunu duyan motorcu önce hızlandı ardından ise tek teker halinde sürmek istedi.

Ancak dengesini kaybedip düştü. Motor yolun bir tarafına kendi bir tarafına metrelerce sürüklendi.

Ancak dengesini kaybedip düştü. Motor yolun bir tarafına kendi bir tarafına metrelerce sürüklendi.

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