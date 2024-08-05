Avcılar'da Birbirini Gaza Getiren Motorcuların Aksiyonu Kazayla Sonuçlandı

İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden iki motorcunun şov yapmak istediği anlar kötü sonuçla bitti. Esenyurt istikametine doğru ilerleyen motorculardan biri diğerine 'Al tekere, kayıtta.' dedi ve olanlar oldu.

Kaynak: DHA