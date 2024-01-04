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Sorularıyla Sevgilisini Test Eden Kadın Goygoyculara Malzeme Oldu: 'Abla Eğitimi Ne Kadar Sürdü?'

Sorularıyla Sevgilisini Test Eden Kadın Goygoyculara Malzeme Oldu: 'Abla Eğitimi Ne Kadar Sürdü?'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 12:42

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'@kopegimicokseviyorum' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sorularıyla sevgilisini test ettiği anlar ile viral oldu.

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Sevgilisine, 'Benim dışımda bir kız ismi söyle?', 'Benim dışımdaki en yakın kız arkadaşının ismi?', 'Ayrılsak başkasıyla sevgili olur musun?', 'Benim en toksik özelliğim ne?', 'Sahip olduğun en değerli şey ne?' gibi sorular soran kadın o anları TikTok'ta paylaştı.

Sevgilisine, 'Benim dışımda bir kız ismi söyle?', 'Benim dışımdaki en yakın kız arkadaşının ismi?', 'Ayrılsak başkasıyla sevgili olur musun?', 'Benim en toksik özelliğim ne?', 'Sahip olduğun en değerli şey ne?' gibi sorular soran kadın o anları TikTok'ta paylaştı.

Sevgilisine sorduğu soruları ve aldığı cevaplara ait anları TikTok'ta paylaşan kadın ise sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.

Sevgilisine sorduğu soruları ve aldığı cevaplara ait anları TikTok'ta paylaşan kadın ise sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.

İşte goygoyculara malzeme olan o anlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇

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