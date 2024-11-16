Şoray Uzun Yolda'nın Bitme Nedeninden Doğa ve Fatih'in Ateşli Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şoray Uzun Yolda'nın Bitme Nedeninden Doğa ve Fatih'in Ateşli Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
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Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk. ChatGPT'ye eski Survivor yarışmacılarının yer aldığı 15er kişiden oluşan iki takım oluşturmasını istedik. Peki siz bu takımları nasıl bulacaksınız? Yorumlarda buluşalım...
2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Şoray Uzun Yolda" oyuncu Şoray Uzun'un sunumuyla döneminin en iyi işlerindendi. Anadolu'yu gezen Şoray Uzun'un maceralarını ve yöre halkıyla sohbetini ekrana taşıyan program o dönem fenomen yaratırken aniden bitmişti. Şoray Uzun Yolda'nın çok izlenmesine rağmen neden bir anda bittiği kafaları karıştırırken aslında konu bir yasak aşk skandalıydı. Sunucu Şoray Uzun'un evli ve çocuklu olmasına rağmen yönetmen Melda Yılmaz'la aşk yaşaması ve bir de bebek beklemeleri ortalığı karıştırmıştı. İşte Şoray Uzun Yolda'nın bitmesine neden olan aşk skandalı...
MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, talihsiz bir kaza geçirmişti. Dış çekim oyununda yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, birkaç hafta yarışmaya devam edememişti. Hastanede tedavi gören Beyza, yüzünde bandajla yarışmaya devam etme kararı alırken yüzü hakkında açıklama yaptı. Yüzünün son durumunu anlatan Beyza, kendisini merak eden seyircilerin içini rahatlattı. İşte Beyza'nın son durumu...
2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. O dönemin popüler gelin adaylarından Rabia, yıllar sonra Kısmetse Olur'u yorumladı. Programda ilişki yaşadığı Gökhan'ın Melis'le yakınlık kurmasına tepki göstererek ev bastığı anları izleyen Rabia, neden böyle bir harekette bulunduğunu ilk kez açıkladı. Bi' Başka YouTube kanalına konuk olan Rabia Karaca, Melis'le Gökhan'ın ilişki yaşadığını zannettiğini belirtti İşte o anlar...
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Sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatı hakkında soruları yanıtlayan Kırşan, ayrıca Survivor'dan ayrılığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Survivor'ın 2. adamı olan Kırşan, bir anda Survivor'ı sunmayı bırakmıştı. Acun Ilıcalı'yla çalışmayı neden bıraktığı konusunda merakımızı gideren Kırşan, yıllardır devam eden soru işaretlerini giderdi. İşte Alp Kırşan'ın o açıklamaları...
Türk televizyonlarında yayınlanan diziler artık dünya çapında talep görüyor. Her yeni yayın döneminde bir öncekini aratmayacak kaos ve heyecanda diziler yayınlanırken haliyle biz de elimizdeki kumandayı bir türlü bırakamıyoruz. Yerli dizi tutkunları olarak "İzlemek beni kesmiyor, bir de analizini okumalıyım" diyorsanız amme içeriğimiz geldi. Bundan sonra her hafta "Yerli Dizi Tutkunları" birleşiyor ve en çok izlenen yerli dizilerin nabzını tutuyoruz. Hazırsanız, analiz şelalesine buyurun...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecanın doruğa çıktığı bir bölüm yayınladı. Doğa ve Fatih'in alev almasının ateşli bir öpüşmeyle taçlandığı yeni bölümde ikili arasında geri dönülmez bir yol belirdi. Yeni bölümde Pembe'nin yeni yolu apayrı bir merak uyandırırken erkek bebek hayali kuran Görkem'in kızı olacağını öğrenmesiyle yaşadığı çıldırmanın nereye varacağı Şerbo izleyicilerini korkuttu. Haliyle Kızılcık Şerbeti, sosyal medyada yoğun yorum aldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler...
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Sevilen dizi yine geleneği bozmayarak yeni bölümün ardından heyecanın zirvede olduğu bir fragman yayınladı. Fatih ve Doğa'nın öpüşmesiyle sona eren bölümde ikiliyi nelerin beklediği merak yaratırken yeni bölüm fragmanında Fatih'in Görkem'den boşanmak için atağa geçtiğini gördük. Üstelik Nilay'ın yıllardır kayıp olan annesi de ortaya çıkıyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti fragmanına izleyiciler ne tepki vermiş?
Son olarak Gaddar dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan'ın yeni projesi uzun süredir merak ediliyordu. Dizi görüşmelerine devam eden Aydoğan sonunda kararını verdi. atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'la anlaşan Aydoğan, dizinin başrolü oldu. Sustalı Ceylan dizisi hakkındaki detayları Birsen Altuntaş açıkladı. İşte detaylar...
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