Survivor 2025'e Kimler Katılır? Yapay Zeka Survivor Takımlarını Oluşturdu!
Survivor 2025'e Kimler Katılır? Yapay Zeka Survivor Takımlarını Oluşturdu!
Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk. ChatGPT'ye eski Survivor yarışmacılarının yer aldığı 15er kişiden oluşan iki takım oluşturmasını istedik. Peki siz bu takımları nasıl bulacaksınız? Yorumlarda buluşalım...
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025 için geri sayım başlasa da takımlarda yer alacak yarışmacılar hala belli değil.
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Acun Ilıcalı, hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk.
Yapay zekaya önceki sezonlarda yer almış yarışmacılardan oluşan 15er kişilik iki takım oluşturmasını istedik. Oluşturduğu listeleri hemen aşağıda bulabilirsiniz:
Önce Ünlüler takımıyla başlayalım:
Adem Kılıçcı
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Nagihan Karadere
Avatar Atakan
Barış Murat Yağcı
Ersin Korkut
Sema Aydemir
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Hikmet Tuğsuz
Mert Öcal
Ogeday Girişken
Damla Can
İsmail Balaban
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Yiğit Poyraz
Merve Oflaz
Emre Durak
Şimdi de sırada Gönüllüler takımı var:
Nisa Bölükbaşı
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Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu
Berkan Karabulut
Aleyna Kalaycıoğlu
Sercan Yıldırım
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Burçak Tuncer
Melisa Emirbayer
Alp Kırşan
Uğur Pektaş
Hakan Kanık
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Öykü Çelik
Anıl Berk Baki
Yasin Obuz
Peki siz bu takımları nasıl buldunuz? Sizce adil olmuş mu?
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