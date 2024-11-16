Survivor 2025'e Kimler Katılır? Yapay Zeka Survivor Takımlarını Oluşturdu!

Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk. ChatGPT'ye eski Survivor yarışmacılarının yer aldığı 15er kişiden oluşan iki takım oluşturmasını istedik. Peki siz bu takımları nasıl bulacaksınız? Yorumlarda buluşalım...