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Survivor 2025'e Kimler Katılır? Yapay Zeka Survivor Takımlarını Oluşturdu!

Survivor 2025'e Kimler Katılır? Yapay Zeka Survivor Takımlarını Oluşturdu!

Acun Ilıcalı survivor Yapay Zeka
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.11.2024 - 17:55

Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk. ChatGPT'ye eski Survivor yarışmacılarının yer aldığı 15er kişiden oluşan iki takım oluşturmasını istedik. Peki siz bu takımları nasıl bulacaksınız? Yorumlarda buluşalım...

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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025 için geri sayım başlasa da takımlarda yer alacak yarışmacılar hala belli değil.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025 için geri sayım başlasa da takımlarda yer alacak yarışmacılar hala belli değil.

Acun Ilıcalı, hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk.

Acun Ilıcalı, hala Survivor 2025 yarışmacılarını açıklamazken çareyi yapay zekaya sormakta bulduk.

Yapay zekaya önceki sezonlarda yer almış yarışmacılardan oluşan 15er kişilik iki takım oluşturmasını istedik. Oluşturduğu listeleri hemen aşağıda bulabilirsiniz:

Yapay zekaya önceki sezonlarda yer almış yarışmacılardan oluşan 15er kişilik iki takım oluşturmasını istedik. Oluşturduğu listeleri hemen aşağıda bulabilirsiniz:

Yapay zeka takım isimlerini Ünlüler ve Gönüllüler olarak belirledi.

Önce Ünlüler takımıyla başlayalım:

Önce Ünlüler takımıyla başlayalım:

Turabi Çamkıran

Adem Kılıçcı

Adem Kılıçcı
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Nagihan Karadere

Nagihan Karadere

Avatar Atakan

Avatar Atakan

Barış Murat Yağcı

Barış Murat Yağcı

Ersin Korkut

Ersin Korkut

Sema Aydemir

Sema Aydemir
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Hikmet Tuğsuz

Hikmet Tuğsuz

Mert Öcal

Mert Öcal

Ogeday Girişken

Ogeday Girişken

Damla Can

Damla Can

İsmail Balaban

İsmail Balaban
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Yiğit Poyraz

Yiğit Poyraz

Merve Oflaz

Merve Oflaz

Emre Durak

Emre Durak

Şimdi de sırada Gönüllüler takımı var:

Şimdi de sırada Gönüllüler takımı var:

Cemal Can Canseven

Nisa Bölükbaşı

Nisa Bölükbaşı
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Yunus Emre Özden

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

Gizem Kerimoğlu

Berkan Karabulut

Berkan Karabulut

Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu

Sercan Yıldırım

Sercan Yıldırım
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Burçak Tuncer

Burçak Tuncer

Melisa Emirbayer

Melisa Emirbayer

Alp Kırşan

Alp Kırşan

Uğur Pektaş

Uğur Pektaş

Hakan Kanık

Hakan Kanık
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Öykü Çelik

Öykü Çelik

Anıl Berk Baki

Anıl Berk Baki

Yasin Obuz

Yasin Obuz

Peki siz bu takımları nasıl buldunuz? Sizce adil olmuş mu?

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