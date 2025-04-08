SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Caydırıcılığına Dikkat Çekti

Kamuoyu araştırmalarıyla tanınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bayrakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki caydırıcılığına ve harekat kapasitesine vurgu yaptı.
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Bayrakçı, TSK'nın gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
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