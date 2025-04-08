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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Caydırıcılığına Dikkat Çekti

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Caydırıcılığına Dikkat Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 08:47 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 08:54

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Kamuoyu araştırmalarıyla tanınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bayrakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki caydırıcılığına ve harekat kapasitesine vurgu yaptı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Bayrakçı, TSK'nın gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bayrakçı, TSK'nın gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türk ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu, ne bir tehdit ne de bir abartıdır; bu, Türk milletinin ve ordusunun ne kadar büyük bir caydırıcılığa sahip olduğunun açık göstergesidir.” 

Bayrakçı’nın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açıklama, Türkiye’nin askeri kapasitesi ve bölgedeki olası senaryolar üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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