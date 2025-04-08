SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Caydırıcılığına Dikkat Çekti

“Türk ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu, ne bir tehdit ne de bir abartıdır; bu, Türk milletinin ve ordusunun ne kadar büyük bir caydırıcılığa sahip olduğunun açık göstergesidir.”

Bayrakçı’nın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açıklama, Türkiye’nin askeri kapasitesi ve bölgedeki olası senaryolar üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.