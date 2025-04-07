Daha Önceden AKP'ye Oy Verdiğini Söyleyen Bir Esnaf İsyan Etti: "Alım Gücümüz Yarıya Düştü"

Son dönemde Türkiye gündeminde, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararına yönelik tepkiler devam ederken, ülke ekonomisi de yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar, özellikle esnafı derinden etkilemeye devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'na röportaj veren bir esnaf, ekonomik zorluklar nedeniyle isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce iktidara oy verdiğini belirten esnaf, şu ifadeleri kullandı:
Esnafın sözleri, ülke genelinde dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın