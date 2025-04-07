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Daha Önceden AKP'ye Oy Verdiğini Söyleyen Bir Esnaf İsyan Etti: "Alım Gücümüz Yarıya Düştü"

Daha Önceden AKP'ye Oy Verdiğini Söyleyen Bir Esnaf İsyan Etti: "Alım Gücümüz Yarıya Düştü"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 18:50

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Son dönemde Türkiye gündeminde, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararına yönelik tepkiler devam ederken, ülke ekonomisi de yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar, özellikle esnafı derinden etkilemeye devam ediyor. 

ANKA Haber Ajansı'na röportaj veren bir esnaf, ekonomik zorluklar nedeniyle isyan etti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Daha önce iktidara oy verdiğini belirten esnaf, şu ifadeleri kullandı:

Daha önce iktidara oy verdiğini belirten esnaf, şu ifadeleri kullandı:

'Bu iktidara zamanında oy vermiş biri olarak konuşuyorum. Bak saat kaç olmuş, daha siftahımız yok. Alım gücümüz de yarı yarıya düştü. Malları iki katına alıyoruz ama satarken yarı fiyatına satıyoruz, çoluğumuza rızkımızı götürebilmek için.'

Esnafın sözleri, ülke genelinde dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Esnafın sözleri, ülke genelinde dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün arttığını belirten esnaf, yaşadığı zorlukları dile getirirken, hükümetin ekonomi politikalarına karşı tepkisini ortaya koydu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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