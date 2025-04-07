Daha Önceden AKP'ye Oy Verdiğini Söyleyen Bir Esnaf İsyan Etti: "Alım Gücümüz Yarıya Düştü"

'Bu iktidara zamanında oy vermiş biri olarak konuşuyorum. Bak saat kaç olmuş, daha siftahımız yok. Alım gücümüz de yarı yarıya düştü. Malları iki katına alıyoruz ama satarken yarı fiyatına satıyoruz, çoluğumuza rızkımızı götürebilmek için.'