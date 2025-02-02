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Son Çareyi Türbede Buldu: Bir Kadın Hayatının Aşkını Bulabilmek İçin Türbenin Önünde Lokum Dağıttı

Son Çareyi Türbede Buldu: Bir Kadın Hayatının Aşkını Bulabilmek İçin Türbenin Önünde Lokum Dağıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 12:04

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Aşk, insanın karşı karşıya kaldığı en çetrefilli duygusal labirentlerden biridir. Her bireyin, ruh eşi olarak nitelendireceği kişiyi bulma süreci, bir dizi karmaşık denklemin çözümü kadar zorlu ve meşakkatlidir. Bu süreç, kişinin duygusal labirentlerde dolaşmasını gerektirir ve her adımda yeni bir bilinmeze doğru sürükler. Zaman zaman pes etmek de bu işin bir parçasıdır. Fakat bir kadın şansını sonuna kadar zorlamayı tercih etti.

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Eline "Dua edin adam gibi biriyle tanışayım artık" yazılı kağıt alıp Hz. Yuşa Türbesi'ne gitti.

Eline "Dua edin adam gibi biriyle tanışayım artık" yazılı kağıt alıp Hz. Yuşa Türbesi'ne gitti.

Türbe önünde lokum dağıtarak dua isteyen kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

Türbe önünde lokum dağıtarak dua isteyen kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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