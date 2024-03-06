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Sokakta Zeybek Oynayarak Kazandıkları Para ile Türkiye'yi Gezen Gençler

Sokakta Zeybek Oynayarak Kazandıkları Para ile Türkiye'yi Gezen Gençler

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 12:12

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Ahmet Ertem ve Ahmet Tanrıkulu isimli gençler 3 yıl boyunca Türkiye'yi otostopla gezdikten sonra dünya turuna başladılar.

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Türkiye'yi otostopla gezen gençler, yemek için ihtiyacı olan parayı da zeybek oynayarak kazandılar.

Türkiye'yi otostopla gezen gençler, yemek için ihtiyacı olan parayı da zeybek oynayarak kazandılar.

Türkiye seyahatleri boyunca sadece yemeğe para verdiklerini belirten gençler, gittikleri yerlerde de kalabalık caddelerde zeybek gösterisi yaptılar.

Türkiye seyahatleri boyunca sadece yemeğe para verdiklerini belirten gençler, gittikleri yerlerde de kalabalık caddelerde zeybek gösterisi yaptılar.

"Zeybek oynadığım için birçok kişi tebrik etti ama tabii ki kötü bakanlar da oldu" diyen gençler yaptıkları işten gurur duyduklarını açıkladı.

"Zeybek oynadığım için birçok kişi tebrik etti ama tabii ki kötü bakanlar da oldu" diyen gençler yaptıkları işten gurur duyduklarını açıkladı.

İşte o gençler: 👇

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