Sokak Röportajı'nda Z Kuşağının Kullandığı Kelimeler Soruldu Amcanın Fikir Yürüterek Verdiği Cevaplar Güldürdü

Dilin evrimi, tarih boyunca sürekli bir değişim içindedir. Bu durum günümüzde de devam ediyor. Her dönem, yeni yeni kelimeler popüler oluyor ve günlük yaşamımıza yerleşiyor. Günümüzde Z kuşağı, kendine özgü dil kullanımı ve kendi aralarında popüler olan kelimeleri ile dikkat çekiyor Özellikle yoğun sosyal medya kullanımı ve akımlarla birlikte, bazı İngilizce tanımlar günlük yaşamda sık sık karşımıza çıkıyor.
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Bir sokak röportajında insanlara Z kuşağının sıklıkla kullandığı kelimelerin anlamları soruldu.
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Bir amcanın verdiği cevaplar ise izleyenleri gülümsetti.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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