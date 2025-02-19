Sokak Röportajı'nda Z Kuşağının Kullandığı Kelimeler Soruldu Amcanın Fikir Yürüterek Verdiği Cevaplar Güldürdü

Dilin evrimi, tarih boyunca sürekli bir değişim içindedir. Bu durum günümüzde de devam ediyor. Her dönem, yeni yeni kelimeler popüler oluyor ve günlük yaşamımıza yerleşiyor. Günümüzde Z kuşağı, kendine özgü dil kullanımı ve kendi aralarında popüler olan kelimeleri ile dikkat çekiyor Özellikle yoğun sosyal medya kullanımı ve akımlarla birlikte, bazı İngilizce tanımlar günlük yaşamda sık sık karşımıza çıkıyor.