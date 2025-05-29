Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir'den Ayrılık İddiasından Survivor’da Yasak Aşk Dedikodusuna TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor yarışmacıları arasında aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı.
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2. Yıllar önce Esra Ezmeci'ye katılmışlar.
3. Survivor yarışmacıları yasak aşk iddiası ile gündeme bomba gibi düştü.
4. Kızılcık Şerbeti final fragmanı yayınlandı.
5. Birsen Altuntaş, Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisinin başrol oyuncusunu açıkladı.
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6. Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.
7. Kıvanç Tatlıtuğ, muhabir Akif Yaman'a televizyon dizisi yapıp yapmayacağını açıkladı.
8. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden tam 3 sezon sonra aniden "hikayesi bittiği" gerekçesiyle çıkarılmıştı.
9. Survivor 2025, gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olmaya devam ediyor.
10. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle ekrana gelecek.
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11. Televizyonun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın azılı kötülerinden Cevher Şanlı, 11 yıl sonra diziye geri dönüyor.
12. 3 sezondur ekranların en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmak bilmiyor!
13. Merak edilen dizinin ilk tanıtımı da Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde verilecek.
14. Yasak aşk iddiaları son bulmadı.
16. Survivor'da İsmail yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
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17. Timuçin Esen, Damla Colbay, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden ünlü oyuncuların dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken dizi, House dizisinden uyarlanmıştı.
18. Leyla'da ilginç bir gelişme yaşandı, başrol oyuncusu diziye veda etti.
19. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X isimli sunucunun sunduğu programa konuk oldu.
20. 2 Haziran'da sezon finali yayınlanacak Uzak Şehir'de neler yaşanacağı merak konusu oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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