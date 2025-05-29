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Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir'den Ayrılık İddiasından Survivor’da Yasak Aşk Dedikodusuna TV'de Bugün Yaşananlar

Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir'den Ayrılık İddiasından Survivor’da Yasak Aşk Dedikodusuna TV'de Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 00:25

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

29 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor yarışmacıları arasında aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı.

1. Survivor yarışmacıları arasında aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Bu söylentilerin ardından Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından çiftin birlikte olduğu tüm fotoğrafları silmesi dikkat çekti.

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2. Yıllar önce Esra Ezmeci'ye katılmışlar.

2. Yıllar önce Esra Ezmeci'ye katılmışlar.

Müge Anlı'da merak uyandıran bu açıklamanın ardından ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'nin programındaki görüntüleri ortaya çıktı.

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3. Survivor yarışmacıları yasak aşk iddiası ile gündeme bomba gibi düştü.

3. Survivor yarışmacıları yasak aşk iddiası ile gündeme bomba gibi düştü.

Olayın başrolü Yağmur Banda'dan ilk açıklama geldi. Bakın yasak aşk iddiaları hakkında neler söyledi...

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4. Kızılcık Şerbeti final fragmanı yayınlandı.

4. Kızılcık Şerbeti final fragmanı yayınlandı.

Işıl ve Koray arasındaki Pembe'nin ölümüyle ilgili karanlık konuşmalar Mustafa’nın kulağına gidince işler karışacak. Bu büyük sır, Mustafa’nın kontrolden çıkmasına neden olacak ve silahlar patlayacak. Mustafa, önce Ömer’e sonra Kıvılcım’a silahını doğrultacak. Kurşunlar havada uçuşurken aileden geriye kim kalacak, belli değil!

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5. Birsen Altuntaş, Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisinin başrol oyuncusunu açıkladı.

5. Birsen Altuntaş, Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisinin başrol oyuncusunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şanlıurfa'daki aşiret dizisinin erkek başrolü İlhan Şen olmuştu. Kadın oyuncu kim oldu, işte detaylar...

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6. Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.

6. Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.

Birsen Altuntaş, bazı sahnelerin yetişmediğini ve yayına 1 gün kala Kızılcık Şerbeti ekibinin hala çalışmaya devam ettiğini açıklarken sete yakın bir konumda oturan X kullanıcısı, setten bomba ipuçları verdi.

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7. Kıvanç Tatlıtuğ, muhabir Akif Yaman'a televizyon dizisi yapıp yapmayacağını açıkladı.

7. Kıvanç Tatlıtuğ, muhabir Akif Yaman'a televizyon dizisi yapıp yapmayacağını açıkladı.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu.

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8. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden tam 3 sezon sonra aniden "hikayesi bittiği" gerekçesiyle çıkarılmıştı.

8. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden tam 3 sezon sonra aniden "hikayesi bittiği" gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Birsen Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesini açıklarken sosyal medyadan söz konusu gelişme hakkında yorum yağdı.

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9. Survivor 2025, gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olmaya devam ediyor.

9. Survivor 2025, gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı, 'Savaşmak derken? Geceleri toplantılar yapıp öyle düelloya çıkıyorsunuz.' deyip mavi takımın her hareketinin planlı olduğunu resmen ifşa etmiş oldu.

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10. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle ekrana gelecek.

10. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle ekrana gelecek.

Söz konusu görüntünün ifşa olmasının ardından Birsen Altuntaş'ın Nilay'ı büyük bir felaketin beklediğini açıklaması iddiayı resmen onayladı.

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11. Televizyonun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın azılı kötülerinden Cevher Şanlı, 11 yıl sonra diziye geri dönüyor.

11. Televizyonun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın azılı kötülerinden Cevher Şanlı, 11 yıl sonra diziye geri dönüyor.

Cevher'i canlandıran Nail Kırmızıgül, Hürriyet'e karakteri ve dizi hakkında ipuçları verdi.

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12. 3 sezondur ekranların en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmak bilmiyor!

12. 3 sezondur ekranların en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmak bilmiyor!

İçerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk'se yepyeni bir iddiayı ortaya çıkardı. Öztürk, Evrim Alasya'nın sette bir kostüm asistanını ağlattığını öne sürdü.

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13. Merak edilen dizinin ilk tanıtımı da Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde verilecek.

13. Merak edilen dizinin ilk tanıtımı da Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde verilecek.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizisinin ekibi bu sefer yeni dizi Halef için kolları sıvamış durumda.

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14. Yasak aşk iddiaları son bulmadı.

14. Yasak aşk iddiaları son bulmadı.

Efecan ile Yağmur’un Antalya’da birlikte görüldüğü iddiası da konuşulanlar arasında yer aldı.

15. Detaylar içeriğimizde:

16. Survivor'da İsmail yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

16. Survivor'da İsmail yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Eşi İlayda'nın hamilelik haberini Survivor'da alan İsmail, elenmesinin ardından eşine kavuşmuştu. Doğuma az bir zaman kala İlayda Şeker bebeklerinin adını açıkladı.

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17. Timuçin Esen, Damla Colbay, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden ünlü oyuncuların dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken dizi, House dizisinden uyarlanmıştı.

17. Timuçin Esen, Damla Colbay, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden ünlü oyuncuların dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken dizi, House dizisinden uyarlanmıştı.

Yabancı bir Türk kullanıcı 'Az önce Türk House olduğunu keşfettim' diye tweet attı.

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18. Leyla'da ilginç bir gelişme yaşandı, başrol oyuncusu diziye veda etti.

18. Leyla'da ilginç bir gelişme yaşandı, başrol oyuncusu diziye veda etti.

Leyla'da Civan'ın annesi Nur'a hayat veren Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz için veda paylaşımı yaptı.

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19. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X isimli sunucunun sunduğu programa konuk oldu.

19. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X isimli sunucunun sunduğu programa konuk oldu.

Pek çok konuda açıklamada bulunan ünlü oyuncu kendisini en çok etkileyen ve unutamayacağı rolünü de açıkladı. Senaryonun gerçek bir hikayeden uyarlanması onu en çok etkileyen şey olmuş!

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20. 2 Haziran'da sezon finali yayınlanacak Uzak Şehir'de neler yaşanacağı merak konusu oldu.

20. 2 Haziran'da sezon finali yayınlanacak Uzak Şehir'de neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş, Sinem Ünsal'la ilgili kararı açıkladı. Ayrıca diziye bir oyuncunun konuk olacağını vurguladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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