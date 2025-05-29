Sinem Ünsal Uzak Şehir'den Ayrılıyor mu? Bir Oyuncunun Dahil Olduğu Dizide Alya'yla İlgili Karar Verildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de önümüzdeki hafta sezon finali yayınlanacak. Neler yaşanacağı merak edilirken Alya'nın her şeyi bırakıp gideceğine dair iddialar arttı. Orijinal versiyonu Al Hayba'da Alya'yı canlandıran karakter diziden ayrılıyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sinem Ünsal'la ilgili kararı açıkladı. Ayrıca diziye bir oyuncunun konuk olacağını vurguladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2 Haziran'da sezon finali yayınlanacak Uzak Şehir'de neler yaşanacağı merak konusu oldu.
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Uzak Şehir'in uyarlandığı Al Hayba dizisinde Alya karakteri diziden ayrılıyor.
Diziye ayrıca bir de konuk oyuncu katılacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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