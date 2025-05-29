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Sinem Ünsal Uzak Şehir'den Ayrılıyor mu? Bir Oyuncunun Dahil Olduğu Dizide Alya'yla İlgili Karar Verildi!

Sinem Ünsal Uzak Şehir'den Ayrılıyor mu? Bir Oyuncunun Dahil Olduğu Dizide Alya'yla İlgili Karar Verildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2025 - 17:25

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de önümüzdeki hafta sezon finali yayınlanacak. Neler yaşanacağı merak edilirken Alya'nın her şeyi bırakıp gideceğine dair iddialar arttı. Orijinal versiyonu Al Hayba'da Alya'yı canlandıran karakter diziden ayrılıyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sinem Ünsal'la ilgili kararı açıkladı. Ayrıca diziye bir oyuncunun konuk olacağını vurguladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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2 Haziran'da sezon finali yayınlanacak Uzak Şehir'de neler yaşanacağı merak konusu oldu.

2 Haziran'da sezon finali yayınlanacak Uzak Şehir'de neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Mine'nin hamile olduğunun ortaya çıkması, Sadakat'in ısrarla Alya'yı konaktan kovması ve Mine'yi eve almak istemesi, Boran'ın gerçek katili derken işler epey karıştı. Sezon finalinde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu oldu.

Uzak Şehir'in uyarlandığı Al Hayba dizisinde Alya karakteri diziden ayrılıyor.

Uzak Şehir'in uyarlandığı Al Hayba dizisinde Alya karakteri diziden ayrılıyor.

Sezon finalinde Uzak Şehir'de Alya'nın da Kanada'ya döneceğine dair iddialar arttı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sinem Ünsal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair karar verildi. Ünlü oyuncu önümüzdeki sezon da Uzak Şehir'e devam edecek.

Diziye ayrıca bir de konuk oyuncu katılacak.

Diziye ayrıca bir de konuk oyuncu katılacak.

Uzak Şehir'in sezon finaline ödüllü oyuncu Tanju Bilir konuk olacak. Ünlü oyuncu Suriyeli “Ahamada” karakterine hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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