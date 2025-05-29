Ezgi Mola En Çok Etkilendiği ve Unutamayacağı Rolünü Açıkladı
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X isimli sunucunun sunduğu programa konuk oldu. Pek çok konuda açıklamada bulunan ünlü oyuncu kendisini en çok etkileyen ve unutamayacağı rolünü de açıkladı. Senaryonun gerçek bir hikayeden uyarlanması onu en çok etkileyen şey olmuş!
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde rol almıştı.
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Programda yapay zekayla oluşturulan Alara X'in sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, unutamadığı diziyi açıkladı.
Ezgi Mola'nın açıklaması için hazırlanan bir editi sizlerle paylaşalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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