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Ezgi Mola En Çok Etkilendiği ve Unutamayacağı Rolünü Açıkladı

Ezgi Mola En Çok Etkilendiği ve Unutamayacağı Rolünü Açıkladı

Ezgi Mola
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2025 - 16:49

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X isimli sunucunun sunduğu programa konuk oldu. Pek çok konuda açıklamada bulunan ünlü oyuncu kendisini en çok etkileyen ve unutamayacağı rolünü de açıkladı. Senaryonun gerçek bir hikayeden uyarlanması onu en çok etkileyen şey olmuş!

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde rol almıştı.

Ancak dizi erken final yaparak ekranlara veda etti. Gelecek sezon için yeni bir projede yer alıp almayacağı henüz belli olmayan Ezgi Mola, YouTube'da yayınlanan Alara X ile 10 Dakika programına katıldı.

Programda yapay zekayla oluşturulan Alara X'in sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, unutamadığı diziyi açıkladı.

Programda yapay zekayla oluşturulan Alara X'in sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, unutamadığı diziyi açıkladı.

'Oynadığım bütün karakterleri çok severek ve içime sinerek oynadım ama bir tanesi vardı ki yaşanmış bir hikaye oluşuyla da karakter beni çok etkiledi. Uzun yıllar da hafızalarda kalacağına inandığım bir karakterdi. İzleyen herkes de tahmin ediyordur. Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye unutamayacağım bir karakterdi.' diyen Ezgi Mola, izleyenleri geçmişe götürdü.

Ezgi Mola'nın açıklaması için hazırlanan bir editi sizlerle paylaşalım:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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