Ezgi Mola En Çok Etkilendiği ve Unutamayacağı Rolünü Açıkladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X isimli sunucunun sunduğu programa konuk oldu. Pek çok konuda açıklamada bulunan ünlü oyuncu kendisini en çok etkileyen ve unutamayacağı rolünü de açıkladı. Senaryonun gerçek bir hikayeden uyarlanması onu en çok etkileyen şey olmuş!