Leyla'da Annesiydi: Gonca Vuslateri, Civan'a Hayat Veren Alperen Duymaz'a Veda Etti
NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da bir devir kapandı. Gelecek sezon da yayına devam edecek dizide başrol karakteri Civan'a hayat veren Alperen Duymaz diziden ayrıldı. Partneri Cemre Baysel'in ardından dizide annesini canlandıran Gonca Vuslateri de ünlü oyuncuya veda etti.
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Leyla'da ilginç bir gelişme yaşandı, başrol oyuncusu diziye veda etti.
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Leyla'da Civan'ın annesi Nur'a hayat veren Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz için veda paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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