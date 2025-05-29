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Ortalık Karıştı: House'un Türk Uyarlaması Hekimoğlu'nu Keşfeden Yabancılar Okan Yalabık'a "Çirkin" Dedi

Ortalık Karıştı: House'un Türk Uyarlaması Hekimoğlu'nu Keşfeden Yabancılar Okan Yalabık'a "Çirkin" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2025 - 12:50

En sevilen yabancı dizilerden biri olan House'un Türk uyarlaması Hekimoğlu, 2019-2021 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Yabancı bir izleyici, seneler sonra House uyarlaması Hekimoğlu'nu keşfetti. Ardından başka bir izleyici de Dr. Wilson'ı canlandıran Okan Yalabık'a 'çirkin' dedi. Elbette Türk izleyiciler Okan Yalabık'a sahip çıkarak yabancı izleyiciyi tweet'i attığına adeta pişman etti.

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2019-2021 yılları arasında yayınlanan Hekimoğlu büyük ilgi görmüştü.

2019-2021 yılları arasında yayınlanan Hekimoğlu büyük ilgi görmüştü.

Timuçin Esen, Damla Colbay, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden ünlü oyuncuların dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken dizi, House dizisinden uyarlanmıştı.

Yabancı bir Türk kullanıcı "Az önce Türk House olduğunu keşfettim" diye tweet attı.

Yabancı bir Türk kullanıcı "Az önce Türk House olduğunu keşfettim" diye tweet attı.
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Tabii bu durum başka kullanıcıların da dikkatini çekti. Ancak hiç beklenmedik bir yorum ortalığı fena karıştırdı!

Başka bir kullanıcı da "Çirkin bir yabancı sana ikizim dediğinde" diyerek Okan Yalabık ve Dr. Wilson'ı canlandıran Robert Sean Leonard'ı paylaştı.

Başka bir kullanıcı da "Çirkin bir yabancı sana ikizim dediğinde" diyerek Okan Yalabık ve Dr. Wilson'ı canlandıran Robert Sean Leonard'ı paylaştı.
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Tabii ki bu paylaşımı yaparken Türk kullanıcılardan bu kadar büyük tepki alacağından haberi yoktu. Yorumu gören izleyiciler Okan Yalabık'ı savunmaya geçti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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