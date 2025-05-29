İlginç Birleşme: Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker Bebeklerinin İsmini Açıkladı
Survivor 2025, 4-5 Haziran'da yapılacak İstanbul finalinin ardından final yapacak. Yarışmada birbirinden ilginç elemeler gerçekleşirken 19 Mayıs'ta elenen İsmail yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
Eşi İlayda'nın hamilelik haberini Survivor'da alan İsmail, elenmesinin ardından eşine kavuşmuştu. Doğuma az bir zaman kala İlayda Şeker bebeklerinin adını açıkladı.
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Survivor'da beraber yarışmalarının ardından ilişkiye başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, 2022'de evlenmişti.
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İlayda Şeker, bebeklerinin adını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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