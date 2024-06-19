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Sıcaktan Bunalanları Ferahlatacak Görüntü: Hortumla Yıkanan Köpeğin Mutluluğu Yüzünden Okundu

Sıcaktan Bunalanları Ferahlatacak Görüntü: Hortumla Yıkanan Köpeğin Mutluluğu Yüzünden Okundu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 12:31

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Sıcaktan bunalan kurt köpeğini hortumla yıkandığı anlar sosyal medya platformu TikTok'ta viral oldu. Videoda köpeğin gülümsediği görülürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar köpeğin yerinde olmak istedi. 

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TikTok'ta kurt köpeğini hortumla yıkayan bir kişinin videosu gündem oldu. Yıkanan köpeğin gülümsediği anlar kameralara yansıdı.

TikTok'ta kurt köpeğini hortumla yıkayan bir kişinin videosu gündem oldu. Yıkanan köpeğin gülümsediği anlar kameralara yansıdı.

Köpeğin mutluluğunu gören sosyal medya kullanıcıları onun yerinde olmak istedi. İşte o anlar; 📹

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Can bunlar Can

onur.ozdemir

Bulunduğum yerdeki sokak köpekleri serinlemek için denize giriyor. Bu da ne yapsın işte hortumdan akan suyla idare etmek zorunda. Boşuna dememişler coğrafya ... Devamını Gör