Sıcaktan Bunalanları Ferahlatacak Görüntü: Hortumla Yıkanan Köpeğin Mutluluğu Yüzünden Okundu

Sıcaktan bunalan kurt köpeğini hortumla yıkandığı anlar sosyal medya platformu TikTok'ta viral oldu. Videoda köpeğin gülümsediği görülürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar köpeğin yerinde olmak istedi.
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TikTok'ta kurt köpeğini hortumla yıkayan bir kişinin videosu gündem oldu. Yıkanan köpeğin gülümsediği anlar kameralara yansıdı.
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Köpeğin mutluluğunu gören sosyal medya kullanıcıları onun yerinde olmak istedi. İşte o anlar; 📹
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Can bunlar Can
Bulunduğum yerdeki sokak köpekleri serinlemek için denize giriyor. Bu da ne yapsın işte hortumdan akan suyla idare etmek zorunda. Boşuna dememişler coğrafya ... Devamını Gör