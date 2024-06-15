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Babalar Neden Böyle? Çocuğuyla Oynayan Talihsiz Baba Salıncağa Sıkıştığı Anlarla Kahkahaya Boğdu

Babalar Neden Böyle? Çocuğuyla Oynayan Talihsiz Baba Salıncağa Sıkıştığı Anlarla Kahkahaya Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 15:13

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Çocuklarla parkta oynarken bazen kendimizi çok kaptırabiliyoruz. E ama nasıl dayanalım ki? Onların öyle eğlendiğini görünce insan imrenmeden edemiyor. Bir baba da salıncak da sallanmak istediği anlarla büyük yankı uyandırdı. Gelin sebebine ve neler yaşandığına birlikte bakalım.

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Çocuğu yerine kendisi salıncağa binmek isteyince durumlar biraz karışmıştı çünkü baba inmek istediği anlarda aslında sıkıştığını fark etti.

Çocuğu yerine kendisi salıncağa binmek isteyince durumlar biraz karışmıştı çünkü baba inmek istediği anlarda aslında sıkıştığını fark etti.

Çıkmak için tüm yolları deneyen baba asla başarılı olamadı ve ortam kahkahalarla dolu harika anlara vesile oldu.

Çıkmak için tüm yolları deneyen baba asla başarılı olamadı ve ortam kahkahalarla dolu harika anlara vesile oldu.

Ardından ise yardımına yakınları yetişti. Kahkahalarını tutamasalar da bir şekilde kurtarmayı başardılar.

Ardından ise yardımına yakınları yetişti. Kahkahalarını tutamasalar da bir şekilde kurtarmayı başardılar.

İşte o anlar 👇

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Talha Salcı

Ayyy öldük gülmekten,nerden de bulursunuz bu kadar komik seyleri ,ilahi yani..