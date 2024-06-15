Babalar Neden Böyle? Çocuğuyla Oynayan Talihsiz Baba Salıncağa Sıkıştığı Anlarla Kahkahaya Boğdu

Çocuklarla parkta oynarken bazen kendimizi çok kaptırabiliyoruz. E ama nasıl dayanalım ki? Onların öyle eğlendiğini görünce insan imrenmeden edemiyor. Bir baba da salıncak da sallanmak istediği anlarla büyük yankı uyandırdı. Gelin sebebine ve neler yaşandığına birlikte bakalım.
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Çocuğu yerine kendisi salıncağa binmek isteyince durumlar biraz karışmıştı çünkü baba inmek istediği anlarda aslında sıkıştığını fark etti.
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Çıkmak için tüm yolları deneyen baba asla başarılı olamadı ve ortam kahkahalarla dolu harika anlara vesile oldu.
Ardından ise yardımına yakınları yetişti. Kahkahalarını tutamasalar da bir şekilde kurtarmayı başardılar.
İşte o anlar 👇
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Ayyy öldük gülmekten,nerden de bulursunuz bu kadar komik seyleri ,ilahi yani..