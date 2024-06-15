Babalar Neden Böyle? Çocuğuyla Oynayan Talihsiz Baba Salıncağa Sıkıştığı Anlarla Kahkahaya Boğdu

Çocuklarla parkta oynarken bazen kendimizi çok kaptırabiliyoruz. E ama nasıl dayanalım ki? Onların öyle eğlendiğini görünce insan imrenmeden edemiyor. Bir baba da salıncak da sallanmak istediği anlarla büyük yankı uyandırdı. Gelin sebebine ve neler yaşandığına birlikte bakalım.