Kurban Kesemeyen Vatandaşların Tepkisi Sürmeye Devam Ediyor: “Kurban Biziz Be Kardeşim!”

Kurban Bayramı’nın arefesindeyken Sokak 54 adlı sayfanın röportajı gündeme geldi. Vatandaşlara kurban kesip kesmeyeceklerini sormak için mikrofon uzatan muhabire verilen bir yanıt dikkat çekti. Son günlerde kurban kesemeyecek olan vatandaşların röportajlarına bir yenisi daha eklenmişti.