Kurban Kesemeyen Vatandaşların Tepkisi Sürmeye Devam Ediyor: “Kurban Biziz Be Kardeşim!”

Kurban Bayramı’nın arefesindeyken Sokak 54 adlı sayfanın röportajı gündeme geldi. Vatandaşlara kurban kesip kesmeyeceklerini sormak için mikrofon uzatan muhabire verilen bir yanıt dikkat çekti. Son günlerde kurban kesemeyecek olan vatandaşların röportajlarına bir yenisi daha eklenmişti.
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Kurban fiyatları sebebiyle birçok vatandaş bu sene görevini yerine getiremeyecek.
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Hal böyle olunca sokak röportajı veren kişi de “Kurban biziz be kardeşim. 30 sene evvel bitti kurban işi. Ayda 12-13 bin alan adam kurban kesebilir mi?” sözlerini kullandı.
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