Çevirmeye Kasksız Yakalanınca Yaşanan Diyalog İzleyenleri Güldürdü

@rüstem.kaya adlı TikTok hesabından kuzeni ile motor sürdüğü esnada ehliyet için çevirmeye giren motosikletli o anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla viral oldu. @rüstem.kaya kaskını takmıştı ancak kuzeni takmayınca polis memurunun dikkatinden kaçmadı.
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Polis memuru “Kaskın nerede?” diye sorunca motosiklet sürücüsü hava sıcak olduğu için takmadığını söyledi.
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Mazereti karşısında polis memuru ise “Mantıklı ikna oldum, ölmek daha iyi olurdu.” demesiyle güldürdü.
İkilinin viral olan diyaloğu yurdum insanının sıcak kanlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar.👇
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