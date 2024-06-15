Çevirmeye Kasksız Yakalanınca Yaşanan Diyalog İzleyenleri Güldürdü

@rüstem.kaya adlı TikTok hesabından kuzeni ile motor sürdüğü esnada ehliyet için çevirmeye giren motosikletli o anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla viral oldu. @rüstem.kaya kaskını takmıştı ancak kuzeni takmayınca polis memurunun dikkatinden kaçmadı.