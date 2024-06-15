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Çevirmeye Kasksız Yakalanınca Yaşanan Diyalog İzleyenleri Güldürdü

Çevirmeye Kasksız Yakalanınca Yaşanan Diyalog İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 13:49

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@rüstem.kaya adlı TikTok hesabından kuzeni ile motor sürdüğü esnada ehliyet için çevirmeye giren motosikletli o anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla viral oldu. @rüstem.kaya kaskını takmıştı ancak kuzeni takmayınca polis memurunun dikkatinden kaçmadı.

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Polis memuru “Kaskın nerede?” diye sorunca motosiklet sürücüsü hava sıcak olduğu için takmadığını söyledi.

Polis memuru “Kaskın nerede?” diye sorunca motosiklet sürücüsü hava sıcak olduğu için takmadığını söyledi.

Mazereti karşısında polis memuru ise “Mantıklı ikna oldum, ölmek daha iyi olurdu.” demesiyle güldürdü.

Mazereti karşısında polis memuru ise “Mantıklı ikna oldum, ölmek daha iyi olurdu.” demesiyle güldürdü.

İkilinin viral olan diyaloğu yurdum insanının sıcak kanlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

İkilinin viral olan diyaloğu yurdum insanının sıcak kanlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar.👇

Ve gelen yorumlar.👇
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