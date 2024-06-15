Konyaaltı Belediyesi Alkışları Topladı! Bayram Öncesi Sokakta Yaşayan Vatandaşlara Tıraş Hizmeti Sağladı

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Tüm vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi adına çalışmalar sürdüren belediye sokakta yaşayan vatandaşları unutmadı ve onlara bir sürpriz yaptı. Zabıta ekipleri ve berberlerle birlikte sürdürülen çalışmada emeği geçen herkes gönülleri fethetti.