Görüş Bildir
Haberler
Video
Konyaaltı Belediyesi Alkışları Topladı! Bayram Öncesi Sokakta Yaşayan Vatandaşlara Tıraş Hizmeti Sağladı

Konyaaltı Belediyesi Alkışları Topladı! Bayram Öncesi Sokakta Yaşayan Vatandaşlara Tıraş Hizmeti Sağladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 12:24

İçerik Devam Ediyor

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Tüm vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi adına çalışmalar sürdüren belediye sokakta yaşayan vatandaşları unutmadı ve onlara bir sürpriz yaptı. Zabıta ekipleri ve berberlerle birlikte sürdürülen çalışmada emeği geçen herkes gönülleri fethetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak zabıta ekipleri parklarda ve sokaklarda yaşayan vatandaşları tespit etti.

İlk olarak zabıta ekipleri parklarda ve sokaklarda yaşayan vatandaşları tespit etti.

Ardından ise görev sırası berberlere geçti. Berberler vatandaşları tıraş ederek bayrama güzel girmelerine vesile oldu.

Ardından ise görev sırası berberlere geçti. Berberler vatandaşları tıraş ederek bayrama güzel girmelerine vesile oldu.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın