Konyaaltı Belediyesi Alkışları Topladı! Bayram Öncesi Sokakta Yaşayan Vatandaşlara Tıraş Hizmeti Sağladı

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Tüm vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi adına çalışmalar sürdüren belediye sokakta yaşayan vatandaşları unutmadı ve onlara bir sürpriz yaptı. Zabıta ekipleri ve berberlerle birlikte sürdürülen çalışmada emeği geçen herkes gönülleri fethetti.
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İlk olarak zabıta ekipleri parklarda ve sokaklarda yaşayan vatandaşları tespit etti.
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Ardından ise görev sırası berberlere geçti. Berberler vatandaşları tıraş ederek bayrama güzel girmelerine vesile oldu.
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