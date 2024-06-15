Otel Odasında İlk İş Ne Yaparsınız? Bir İçerik Üreticisinin Güvenlik Önlemleri Ne Gerek Var Dedirtti

Eğer sık seyahat ediyorsanız bazen tedirgin olabileceğiniz otellerde kalabilirsiniz. Özellikle de yurt dışında iseniz odanıza yerleştiğinizde birkaç önlem almanız gerektiğini de düşünebilirsiniz. Ancak bu epey tartışmalı bir konu. Kimileri otel odasında belli başlı önlem alanları abartı bulurken kimileriyse mantıklı buluyor.
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Otel odalarında alınan önlemlerin videoları da sosyal medyada sık sık paylaşılıyor.
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Bir kadın da otel odasında aldığı önlemleri kayda aldı. Yaptıkları arasında en sık tercih edilenlerden biri kapağı kapı koluna koymaktı.
Kapının altına havlu sermesi ise biraz anlam vermesi zor bir önlemdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.
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