Hindistan’ın ‘Ultra Hijyenik’ Yataklı Otobüslerinde 16 Saat Bitmeksizin Bir Yolculuk

Öyle bir ülke ki ne zaman gündem olsa bir şekilde izlenmeyi başarıyor. Şimdilerdeyse Hindistan’a gezmeye giden bir Türk’ün videosu sosyal medyada viral olmuş durumda. Video Hindistan’ın yataklı otobüsleri hakkında. Gelin otobüslere birlikte bakalım.