Hindistan’ın ‘Ultra Hijyenik’ Yataklı Otobüslerinde 16 Saat Bitmeksizin Bir Yolculuk

Öyle bir ülke ki ne zaman gündem olsa bir şekilde izlenmeyi başarıyor. Şimdilerdeyse Hindistan’a gezmeye giden bir Türk’ün videosu sosyal medyada viral olmuş durumda. Video Hindistan’ın yataklı otobüsleri hakkında. Gelin otobüslere birlikte bakalım.
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Otobüs biraz hurdaya çıkmış olsa da onların kullanması için hala oldukça yeterli.
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Otobüsün içerisinde ise birkaç koltuktan sonra yataklı kabinler başlıyor ancak bu yolculukta müşterilere temiz çarşaf verilmiyor.
Otobüsün içerisindeki hijyen ise tartışmaya kapalı bir konu biliyorsunuz ki.
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