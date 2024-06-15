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Hindistan’ın ‘Ultra Hijyenik’ Yataklı Otobüslerinde 16 Saat Bitmeksizin Bir Yolculuk

Hindistan’ın ‘Ultra Hijyenik’ Yataklı Otobüslerinde 16 Saat Bitmeksizin Bir Yolculuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:21

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Öyle bir ülke ki ne zaman gündem olsa bir şekilde izlenmeyi başarıyor. Şimdilerdeyse Hindistan’a gezmeye giden bir Türk’ün videosu sosyal medyada viral olmuş durumda. Video Hindistan’ın yataklı otobüsleri hakkında. Gelin otobüslere birlikte bakalım.

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Otobüs biraz hurdaya çıkmış olsa da onların kullanması için hala oldukça yeterli.

Otobüs biraz hurdaya çıkmış olsa da onların kullanması için hala oldukça yeterli.

Otobüsün içerisinde ise birkaç koltuktan sonra yataklı kabinler başlıyor ancak bu yolculukta müşterilere temiz çarşaf verilmiyor.

Otobüsün içerisinde ise birkaç koltuktan sonra yataklı kabinler başlıyor ancak bu yolculukta müşterilere temiz çarşaf verilmiyor.

Otobüsün içerisindeki hijyen ise tartışmaya kapalı bir konu biliyorsunuz ki.

Otobüsün içerisindeki hijyen ise tartışmaya kapalı bir konu biliyorsunuz ki.

İşte detaylar 👇

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