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Annesi Yemek Yaparken Kaydı Başlatan Tatlı Çocuk Vloguyla Kalplerimizi Eritti

Annesi Yemek Yaparken Kaydı Başlatan Tatlı Çocuk Vloguyla Kalplerimizi Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 10:10

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@busrataskinfurat adlı Instagram kullanıcısı kadın, tatlı bebişinin onu çektiği anları paylaşmasıyla kısa sürede 5 milyon izlenme aldı. Annesini aşkla kayda alan tatlı çocuk annesine övgüler yağdırmaya doyamıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Annesinin videosunu çekerken sürekli arkadaşlar diyen bebiş profesyonel vlogları aratmıyordu.

Annesinin videosunu çekerken sürekli arkadaşlar diyen bebiş profesyonel vlogları aratmıyordu.

Çünkü o kadar tatlı konuşuyordu ki izleyenler olarak hepimiz mest olduk.

Çünkü o kadar tatlı konuşuyordu ki izleyenler olarak hepimiz mest olduk.

Annesini de mest eden tatlı çocuğa “Kadınlar ne ister” yorumları geldi.

Annesini de mest eden tatlı çocuğa “Kadınlar ne ister” yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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