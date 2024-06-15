Annesi Yemek Yaparken Kaydı Başlatan Tatlı Çocuk Vloguyla Kalplerimizi Eritti

@busrataskinfurat adlı Instagram kullanıcısı kadın, tatlı bebişinin onu çektiği anları paylaşmasıyla kısa sürede 5 milyon izlenme aldı. Annesini aşkla kayda alan tatlı çocuk annesine övgüler yağdırmaya doyamıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesinin videosunu çekerken sürekli arkadaşlar diyen bebiş profesyonel vlogları aratmıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çünkü o kadar tatlı konuşuyordu ki izleyenler olarak hepimiz mest olduk.
Annesini de mest eden tatlı çocuğa “Kadınlar ne ister” yorumları geldi.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın