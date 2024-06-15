Uçak Kalkışı Esnasında Anbean Hızını Ölçtüler: O Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Günümüz teknolojisinde akıllı telefonlarımız sayesinde birçok şeyi uygulamalar yardımıyla yapabilir hale geldik. Artık merak ettiğimiz soruların yanıtına ulaşabilmemiz ya da bizzat test etmemiz çok kolay. Uçakla seyahat edecek olan bir yolcu da telefonuyla hızı ölçtüğü anları paylaştı.